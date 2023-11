Bénin: les syndicats disent non à l’appel de la commission budgétaire de l’assemblée

Elles étaient normalement attendues au Palais des Gouverneurs ce mardi 13 novembre pour donner leurs avis et apporter leurs contributions à l’amélioration du budget de l’Etat exercice 2024. Mais contre toute attente, les organisations syndicales béninoises dans leur grand ensemble ont brillé par leur absence à cette rencontre. Cette situation relève d’un dysfonctionnement selon un responsable syndical confédéral.

Dès ce mardi 14 novembre 2023, la commission budgétaire de l’Assemblée nationale reçoit plusieurs organisations pour recueillir leurs contributions sur le projet de budget de l’année prochaine. Mais les organisations syndicales n’ont pas répondu à l’appel. Et pour cause, l’invitation n’a été adressée qu’à une seule centrale syndicale et ceci sans le document de projet de budget de l’État 2024. « Il s’agit d’une situation imposée par la commission budgétaire de l’Assemblée nationale cette année », a déclaré Anselme Amoussou. Le Secrétaire général de la CSA-Bénin va plus loin et parle même de mépris des organisations syndicales et de l’ensemble des travailleurs. « Sinon comment peut-on comprendre que ce qui se fait chaque année soit conduit comme cela cette année », s’interroge-t-il.

Anselme Amoussou évoque par ailleurs, la non prise en compte des observations des organisations syndicales chaque année dans l’étude et le vote du budget de l’Etat. Néanmoins, ces organisations n’ont jamais ménagé leur disponibilité renseigne le Secrétaire général de la CSA Bénin. Selon lui, l’Assemblée nationale du Bénin n’a d’ailleurs pas de force pour faire émerger les revendications des travailleurs. « Le Parlement ne travaille pas pour le peuple. Il ne s’occupe que de choses qui intéressent les politiques. Même avec la législature actuelle et sa configuration, il ne joue pas comme il se doit son rôle », a ajouté le Secrétaire général Amoussou. Vivement que les vices de formes soient corrigés pour permettre aux partenaires sociaux de jouer leur rôle même si leurs suggestions seront balayées après, du revers de la main.