Bénin: qu’est ce qui justifie les yeux doux de Talon aux Béninois ?

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

S’il est reconnu que la fin des mandats a souvent été tumultueuse en République du Bénin, celle de Patrice Talon annonce les couleurs d’un retour aux amours avec le peuple. A environ deux ans de la fin de mandat de l’actuel chef de l’Etat béninois, la pression du régime de la Rupture a baissé d’un cran. Mieux, les Béninois ont leur langue de plus en plus déliée et prennent des initiatives qu’ils ne pouvaient oser il y a quelques années.

Patrice Talon a-t-il volontairement décidé de « desserrer » un peu la ceinture ? Même s’il demeure une figure redoutée en raison de sa position actuelle, la poigne de fer associée au président de la République semble se relâcher progressivement. L’agitation observée parmi les acteurs politiques, tant au sein de la majorité présidentielle que de l’opposition, et même au sein des populations, en dit long. Les démissions enregistrées au sein de l’Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain témoignent de la nouvelle liberté d’action que certains acteurs de la majorité expriment désormais. Par ailleurs, les prises de position répétées du parti d’opposition Les Démocrates, accompagnées de dénonciations ou de prises de position sur certains sujets, montrent que le chef de l’État ne dispose plus de toutes les marges de manœuvre, ou a délibérément décidé d’adoucir sa position. Il doit désormais composer avec une voix dissidente, peu représentée dans l’appareil politique, mais dont l’impact est trop important pour être ignoré.

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici