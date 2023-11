Bénin : Rachidi Gbadamassi dans une opération de charme pour Patrice Talon

L’ancien député Rachidi Gbadamassi ne rate aucune occasion de se prononcer sur les attaques de l’opposition au régime de Patrice Talon. Tout ce que fait le parti Les démocrates intéresse l’ancien élu de la 8ème circonscription qui ne va pas de main morte pour critiquer ou vilipender ce parti dont les idéaux ne concordent pas avec ceux du gouvernement de la Rupture. On se demande si ce n’est pas une stratégie pour Gbadamassi, de séduire Talon et d’obtenir une revalorisation de son positionnement politique.

Toutes les fois que le parti d’opposition Les Démocrates dirigé par Boni Yayi pose un acte, l’ancien député Rachidi Gbadamassi sort de son silence. On pourrait parler de l’animation de la vie politique nationale. Seulement Gbadamassi ne se prononce pas sur tous les sujets de l’actualité politique. Mieux, l’ancien député de la 8ème circonscription électorale qui n’a pas réussi à se faire élire pour les élections législatives passées, n’est ni porte-parole de son parti politique encore moins de la majorité parlementaire. Les seuls sujets qui intéressent celui qu’on surnomme le taureau du septentrion sont ceux sur lesquels l’opposition réagit ou agit. N’est-ce pas une manière de charmer Patrice Talon après avoir manqué toute attention de la part de son ancien ami devenu son ennemi politique, le président Boni Yayi ? Que recherche l’ancien député en ne ciblant que les sorties de l’opposition pour faire ses déclarations politiques ? Après avoir échoué pour les dernières législatives du fait de l’influence politique de Boni Yayi dans la partie septentrionale du Bénin, l’ancien maire de la ville de Parakou semble ne pas avoir digéré sa défaite et ne rate aucune occasion pour prendre à partie les acteurs politiques de l’opposition.

Publicité

Rachidi Gbadamassi, après avoir soutenu à l’élection présidentielle de 2016 le candidat Sébastien Ajavon, aujourd’hui exilé politique, s’est transformé en un soutien inconditionnel de Patrice Talon depuis quelques années et ne manque aucune occasion de lancer des pics à l’endroit de son ancien mentor politique. Pour les observateurs, les réactions de Gbadamassi sont pour lui des occasions pour rappeler au numéro un de la majorité présidentielle son existence.

Il s’agit donc d’occasion de charme et de séduction à l’endroit de Patrice Talon qu’il avait pourtant combattu lors des élections présidentielles de 2016, affirmant que son soutien pour Ajavon était orienté par qui de droit à l’époque. On pourrait parler aujourd’hui d’un véritable acharnement de Rachidi Gbadamassi contre l’opposition béninoise, à cause de sa mésaventure politique depuis quelques mois. Pourvu que Patrice Talon lui reconnaisse son mérite et le récompense en conséquence. Sinon, toutes ces nombreuses réactions n’auront été qu’une vaine entreprise.