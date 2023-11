Bénin vision 2060 : Le processus de formulation lancé

Le Bénin vient de lancer le processus de formulation de la vision nationale de développement à l’horizon 2060. La cérémonie a été présidée par Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale et vice-président du comité national d’orientation et de supervision de la réflexion prospective. Elle a mobilisé ce jeudi 23 novembre 2023 au Palais des congrès de Cotonou, toutes les forces vives de la nation, les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et consulaires près le Bénin ; une inclusion nécessaire dans la formulation d’un document refondateur et prospectif de long terme qui prend le relais dans deux ans de Bénin Alafia 2025.

Cette nouvelle vision nationale de développement fixe l’échéance 2060, année qui marque le centenaire de l’accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. L’objectif est de renforcer les capacités nationales d’anticipation et d’action face aux profondes mutations et transformations en cours ou à venir tant sur le plan national qu’international.

Selon Alastaire Alinsato, président du comité technique de la réflexion prospective qui cite un proverbe japanais, « une vision sans mise en œuvre restera à jamais un rêve mais une mise en œuvre sans vision est un cauchemar ». « Cette démarche du gouvernement vise à nous épargner du cauchemar, vise à nous engager dans une longue et profonde réflexion qui nous conduire à penser, reproduire, schématiser et décliner ce que nous souhaitons pour notre pays d’ici 2060 », rappelle le président du comité.

De la présentation de l’évaluation de la vision Bénin Alafia 2025, on note que les attentes n’ont pas été comblées. Si Bénin Alafia 2025 semble être un mirage, la nouvelle vision nationale de développement à l’horizon 2060 doit être une réalité. Pour que les objectifs soient atteints, une loi cadre a été proposée et soumise à l’attention des députés pour rendre immuables les projections 2060 dans les politiques intérieures.

« C’est le moment de rêver grand pour notre pays le Bénin. La vision 2060 ainsi que son cadre de planification doivent tout prévoir y compris ce qu’on a pas pensé, la gravité et la solennité de la responsabilité attachées à cet exercice. Ce sera donc un exercice long et difficile, contraignant oh combien passionnant, noble et exaltant », a indiqué le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané.

Pour ce faire, les différentes composantes de la nation impliquées dans le processus d’élaboration d’un tel document auront donc pour lourde mission de définir les grandes orientations de développement tout en tablant sur l’évaluation de Bénin Alafia 2025 et la capitalisation des bonnes pratiques du PAG 1 et 2.