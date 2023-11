Bill Gates fait une descente dans des égôuts, voici pourquoi!

Bill Gates, le célèbre magnat de l’informatique et cofondateur de Microsoft, a récemment surpris le monde en explorant un lieu inattendu lors de son voyage en Belgique : les égouts de Bruxelles. Habituellement vêtu de costumes pour des conférences technologiques, il s’est aventuré dans les tunnels souterrains de la capitale belge à l’occasion de la journée mondiale des toilettes le 19 novembre dernier. Cette incursion dans un environnement insolite a captivé l’attention de millions d’internautes, qui ont visionné la vidéo de cette visite sur les réseaux sociaux en un temps record.

Le milliardaire de 68 ans a partagé son expérience atypique via un mini-clip publié sur son compte Instagram. On peut y voir Bill Gates explorer les méandres obscurs des égouts de Bruxelles tout en commentant, avec un certain désarroi, l’odeur nauséabonde qui y régnait. Sa réaction spontanée face à cette atmosphère peu plaisante n’a pas manqué de susciter l’intérêt, dévoilant ainsi une facette inhabituelle du milliardaire habitué aux conférences sur la technologie et à son implication philanthropique.

Au-delà de son ressenti vis-à-vis de l’odeur, Bill Gates a profité de cette expérience pour sensibiliser sur l’importance de la gestion des eaux usées. Dans sa vidéo, il a exposé les méthodes de traitement des eaux de la capitale belge et a souligné l’impact crucial de ces pratiques sur la santé publique. Il a notamment évoqué l’utilisation des eaux usées pour détecter diverses maladies, telles que le Covid, la polio et d’autres pathologies, démontrant ainsi l’importance des avancées scientifiques dans ce domaine.

Cette visite dans les égouts bruxellois s’inscrit dans le cadre des initiatives de la Fondation Bill et Melinda Gates visant à améliorer les conditions sanitaires dans les pays en développement. Bill Gates a exprimé son souhait de généraliser l’accès aux toilettes sèches, en particulier dans les régions souffrant de pénuries d’eau. Sa démarche vise à promouvoir des solutions sanitaires durables pour soutenir les populations les plus vulnérables et à lutter contre les maladies liées à des conditions d’hygiène insuffisantes.