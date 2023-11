BRICS: à peine accepté, ce pays ne veut plus rejoindre l’organisation

Le groupe des BRICS, depuis sa formation, s’est établi comme un forum influent dans le monde économique et politique. Composé à l’origine du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, le groupe a concentré ses efforts sur la croissance économique soutenue et la coopération inter-étatique. Pour rappel, avec l’extension récente des membres du BRICS lors du XVe sommet à Johannesburg, où six nouveaux pays ont été invités à rejoindre dès 2024. Il s’agit des Émirats arabes unis, de l’Ethiopie, de l’Egypte, de l’Iran, de l’Argentine et de l’Arabie Saoudite.

Coup de théâtre

L’un de ces nouveaux membres potentiels, l’Argentine, a récemment pris une décision surprenante de ne pas poursuivre son adhésion. Cette décision argentine intervient dans un contexte de changement politique significatif au sein du pays.

La nouvelle administration, menée par Javier Milei, a adopté une approche différente de celle de ses prédécesseurs, remettant en question plusieurs politiques et accords internationaux antérieurs. En particulier, les relations avec la Chine, un membre clé du BRICS et un partenaire économique majeur de l’Argentine, sont désormais soumises à un nouvel examen. Les déclarations du président Milei, souvent considérées comme provocatrices, ont soulevé des questions sur la future direction politique et économique de l’Argentine.

La réaction de la Chine à cette décision argentine a été mesurée. Malgré la surprise, les autorités chinoises ont simplement félicité le nouveau président. Les experts en relations internationales s’interrogent sur l’impact à long terme de ce retrait sur les dynamiques au sein des BRICS et sur la position globale de l’Argentine sur l’échiquier mondial.

L’Argentine, sous la nouvelle administration Milei, semble orienter sa politique économique vers une plus grande indépendance. Cela inclut une réévaluation des engagements pris dans le cadre des BRICS. Les conséquences économiques de cette décision sont encore incertaines, mais elles pourraient impliquer une reconfiguration des alliances commerciales et une redéfinition des priorités économiques du pays. Les analystes soulignent également l’importance de surveiller les répercussions de ce choix sur les relations bilatérales entre l’Argentine et les autres membres du BRICS, en particulier la Chine.

Cette décision reflète non seulement les changements politiques internes de l’Argentine, mais elle pourrait également influencer la structure et la dynamique future des BRICS. Alors que le monde observe attentivement, l’impact à long terme de cette décision sur les relations internationales et l’économie mondiale reste à voir.