CAN 2023 : El Hadj Diouf s’exprime sur les chances du Sénégal

En janvier prochain, l’équipe des Lions de la Teranga du Sénégal va remettre en jeu son titre de champion d’Afrique en Côte d’Ivoire. Les hommes d’Aliou Cissé auront à cœur de réaliser un incroyable doublé. Sauf surprise de dernière minute, les ténors du groupe sénégalais seront au rendez-vous. On pense notamment à Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Cheikhou Kouyaté ou encore Gana Gueye.

Aliou Cissé pourra également compter sur de jeunes pousses qui sont prêts à prendre la relève. La concurrence sera très rude en terre d’Éburnie. Les principaux cadors du football africain seront présents. On pense particulièrement au pays hôte, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, l’Égypte, le Maroc, le Cameroun, le Ghana. Avec les équipes en présence, cette CAN 2023 est d’ores et déjà considérée comme l’une des plus relevées de l’histoire. Le Sénégal sera logé au sein du Groupe C en compagnie de la Gambie, de la Guinée Conakry et du Cameroun.

Publicité

Pour les fins experts du football sénégalais, il s’agit ni plus ni moins du groupe de la mort. El hadji Diouf, la légende sénégalaise du ballon rond, est pour sa part très serein. Le double ballon d’or africain, qui fait partie du staff d’Aliou Cissé estime que les Lions de la Teranga peuvent réaliser le doublé. Connu pour son franc-parler et ses déclarations chocs, El Hadji Diouf n’a pas tourné autour du pot pour signifier que le Sénégal est favori pour la prochaine CAN.

L’ex-gloire de Liverpool a notifié que le triomphe lors de la CAN 2021 est le fruit d’un long processus visionnaire initié par les premiers dirigeants du football sénégalais. Ces derniers ont mis en place un ensemble d’infrastructures qui ont permis au football national de basculer dans une autre dimension. Pour la CAN en Côte d’Ivoire, Diouf affirme qu’il appartient aux joueurs d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football Sénégal.

“Écoutez, le Sénégal est le favori. On ne peut pas être tenant du titre et ne pas être favori. Nous avons la meilleure équipe et aujourd’hui, moi, mon slogan, c’est back to back. C’est parce qu’elle est la meilleure équipe. Aujourd’hui, nous avons les meilleurs joueurs. L’expérience que nos joueurs ont aujourd’hui fait que je n’ai pas peur pour la prochaine CAN.” dira El Hadji Diouf. La légende des Lions de la Teranga a annoncé la couleur. Le groupe sénégalais est très fort, rendez-vous en janvier pour voir s’il sera en mesure de conserver son titre.