Canada: le Bénin réagit après la paralysie d’une ressortissante interpellée par la police

Une résidante d’Ahuntsic-Cartierville se retrouve dans un état de grave paralysie à la suite d’une intervention policière qui a mal tourné à la fin du mois de septembre devant une école de ce secteur du nord de Montréal. Cet incident a suscité une vive réaction de la part des autorités consulaires béninoises. La femme, originaire du Bénin et mère de deux enfants, avait récemment immigré au Canada.

Le consul honoraire du Bénin à Montréal, Luc Isidore Takpa, a exprimé sa profonde consternation face à cette affaire. « Je suis choqué, c’est sûr. Je suis surpris et choqué. Honnêtement, ce sont mes premiers sentiments en tant qu’être humain », a confié M. Takpa au média canadien La Presse. Il a appelé les autorités à mener une enquête approfondie pour établir les circonstances exactes de l’abandon de cette ressortissante béninoise sur un trottoir d’Ahuntsic à la suite de son interpellation par la police. M. Takpa, qui réside au Canada depuis plus de 25 ans, a exprimé sa foi en la justice canadienne et en son engagement à faire toute la lumière sur cette situation.

Les événements ayant conduit à cette paralysie grave ont commencé lorsque la femme a été arrêtée devant une école primaire d’Ahuntsic le 26 septembre après avoir tenté de violer une décision de justice interdisant tout contact avec l’un de ses enfants. Le Bureau des enquêtes indépendantes a révélé dans un communiqué publié fin Septembre que « la personne serait devenue agitée et agressive envers un des policiers. Les agents auraient alors procédé à l’arrestation de la personne et ils auraient amené au sol celle-ci afin de la menotter au dos ».

Maîtrisée et menottée par les policiers, la ressortissante béninoise aurait fait part de l’incapacité de bouger et d’une perte de sensibilité dans ses membres. Elle « aurait mentionné être incapable de sortir et elle aurait mentionné avoir des douleurs au cou ainsi que des picotements dans les membres », poursuit le BEI. Malheureusement, elle a été déposée sur le trottoir devant son domicile par les agents qui l’ont extrait du véhicule de patrouille plus d’une heure après son arrestation.

L’intervention policière ayant mal tourné a conduit à une situation dramatique pour la femme en question, qui a finalement été secourue par une ambulance après une longue attente suite aux appels des citoyens qui ont contacté le 911 « car la personne aurait mentionné ne plus sentir ses membres« . Les services d’urgence ont souligné que des informations incomplètes fournies par les citoyens ayant signalé l’incident ont contribué à un retard dans l’intervention médicale.

Selon les informations disponibles, la femme souffre toujours d’une grave paralysie, et il reste à déterminer le lien de causalité entre son arrestation et son problème de santé. Les autorités canadiennes ont réagi rapidement en interpellant les agents du impliqués qui ont abandonné la jeune femme et en lançant une enquête approfondie sur cette affaire, menée par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).