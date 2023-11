Cancer : les dangers des multivitamines pointés par des médecins

Au Royaume-Uni, un médecin a alerté sur les risques que peuvent représenter les multivitamines sur la santé. Selon Knewz.com qui rapporte l’information, ces produits qui interviennent pour corriger la carence en vitamines essentielles et d’autres nutriments peuvent augmenter les risques de cancer de 30 %. Le constat a été fait par le Dr Mohammad Muneeb Khan, un oncologue du National Health Service (NHS) associé à l’association caritative britannique « Killing Cancer Kindly ».

Selon ce professionnel de la santé, les suppléments multivitaminés « non seulement ne sont pas bénéfiques pour notre santé, mais pourraient également être extrêmement nocifs – augmentant en fait le risque de développer un cancer à vie ». Les vitamines naturelles sont absorbées progressivement par le corps humain et ne présentent donc aucun risque. Par contre, les multivitamines synthétiques « bombardent le corps avec d’énormes doses de nutriments totalement inutiles » et inondent la circulation sanguine avec jusqu’à deux fois la quantité de nutriments nécessaires, devenant ainsi une sorte de « superaliment » pour les cellules cancéreuses, a-t-il fait savoir.

Dans la publication qui a été faite par le Dr Mohammad Muneeb Khan, il a essayé de faire une description assez détaillée de ce qu’il appelle cellules de cancer. « Vous pourriez considérer ces cellules cancéreuses opportunistes comme de petits Pac-Men voraces. Elles peuvent absorber jusqu’à 10 fois plus de nutriments que les cellules normales et elles utilisent tous ces nutriments. Les excès de vitamines deviennent plus forts et se multiplient à un point tel que les mécanismes anticancéreux intégrés à notre corps ne sont plus capables de faire face », a-t-il expliqué.

On retient toujours de ces déclarations que, la prise quotidienne d’une multivitamine pendant quatre années consécutives ou plus pourrait augmenter de près d’un tiers le risque au cours de la vie de développer un cancer du poumon. Il a notamment mis un accent particulier sur les pilules synthétiques. Pour lui, ces produits contiennent des quantités élevées et totalement inutiles de micronutriments qui dépassent de loin ce dont le corps humain moyen a besoin.