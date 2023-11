Ce milliardaire africain a gagné près d’un milliard $ en 10 jours

Aliko Dangote, l’homme d’affaires emblématique du Nigeria et l’individu le plus riche d’Afrique, a récemment fait l’objet d’une ascension fulgurante sur l’échelle mondiale des milliardaires. Après avoir vu sa valeur nette chuter en dessous de la barre des 15,5 milliards de dollars il y a seulement dix jours, Dangote a connu une remarquable reprise, dépassant à nouveau la barre des 16 milliards de dollars. Cette remontée spectaculaire consolide non seulement sa position en tant que personne la plus fortunée du continent africain, mais confirme également son statut d’homme noir le plus riche du monde.

Selon les données du Bloomberg Billionaire Index, qui surveille les fortunes des individus les plus riches au monde, la valeur nette d’Aliko Dangote a enregistré une impressionnante augmentation de 800 millions de dollars au cours des 10 derniers jours, passant de 15,4 milliards de dollars le 14 novembre à 16,2 milliards de dollars le 24 novembre. Cette hausse de 800 millions de dollars dans sa fortune, consolidant ainsi sa place parmi les milliardaires mondiaux d’élite, peut être attribuée à la récente réévaluation de ses vastes actifs industriels.

La revalorisation du Naira nigérian, dans lequel tous ses actifs sont libellés, a été un facteur déterminant dans cette augmentation rapide de sa valeur nette. Après avoir atteint un niveau record de 844 nairas pour un dollar le 15 novembre, le naira s’est depuis renforcé sur le marché officiel pour s’échanger à 805 Nairas pour un dollar. Cette appréciation de la monnaie a eu un impact significatif sur la valorisation de ses actifs.

Désormais évaluée à 16,2 milliards de dollars, sa fortune personnelle a réduit ses pertes annuelles à 2,47 milliards de dollars. Aliko Dangote se positionne ainsi au 113e rang des personnes les plus riches au monde, juste derrière Stan Kroenke, milliardaire américain et propriétaire de l’équipe de football des Los Angeles Rams.

L’actif le plus important de Dangote demeure sa participation de 86 % dans Dangote Cement, le principal groupe cimentier qui occupe la place de leader en tant que plus grand producteur de ciment d’Afrique avec une capacité de production annuelle remarquable de 55 millions de tonnes. Cette société de ciment est le fleuron de Dangote Industries Limited, le conglomérat de fabrication le plus diversifié d’Afrique, couvrant divers secteurs au Nigeria et à travers le continent.

La valeur marchande de sa participation dans Dangote Cement est actuellement estimée à 6,42 milliards de dollars. En dehors de son empire cimentier, Dangote détient également un intérêt de 5,15 milliards de dollars dans Dangote Fertilizer, une usine ultramoderne capable de produire jusqu’à 2,8 millions de tonnes d’urée par an.