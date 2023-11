Immigration en France : mauvaise nouvelle pour l’extrême droite

L’immigration, longtemps perçue comme un sujet controversé en France, prend une tournure inattendue avec les récentes déclarations de Roland Lescure, le ministre délégué en charge de l’Industrie. Loin des discours alarmistes souvent associés à ce thème, le ministre offre une perspective pragmatique et nécessaire pour l’économie française. Confrontée à une pénurie significative de main-d’œuvre dans des secteurs clés, la France se trouve à un carrefour décisif. Lescure souligne que dans les dix années à venir, l’industrie française devra pourvoir environ 1,3 million d’emplois, une tâche herculéenne compte tenu du déficit actuel de main-d’œuvre estimé entre 100.000 et 200.000 personnes.

Cette situation démontre clairement la nécessité d’une immigration ciblée et stratégique pour soutenir la croissance économique du pays. Lescure prône une approche équilibrée, soulignant l’importance de la formation des jeunes français, tout en reconnaissant la valeur des compétences que les travailleurs étrangers peuvent apporter. Des professions telles que les soudeurs et chercheurs sont particulièrement touchées, nécessitant une réponse rapide et diversifiée pour combler ces lacunes.

Une France construite avec l’aide de l’immigration

L’approche du ministre délégué s’oppose fermement aux idées préconçues et souvent dramatisées de l’extrême-droite concernant l’immigration. Pour lui, loin d’être un « grand remplacement« , l’immigration est une solution partielle mais essentielle à la crise de main-d’œuvre. Lescure rappelle que la France s’est historiquement construite avec l’aide de l’immigration, démontant ainsi les fantasmes souvent associés à ce sujet. Son plaidoyer pour une immigration « raisonnée et raisonnable » résonne comme un appel à une réflexion plus nuancée et réaliste sur ce sujet sensible.

Ces déclarations interviennent dans un contexte où le projet de loi immigration fait l’objet de débats animés au Parlement. L’article 3 de ce projet, portant sur la régularisation des travailleurs sans papiers dans les métiers en tension, suscite une polémique importante. La Fabrique de l’industrie, ainsi que d’autres acteurs économiques, tirent la sonnette d’alarme sur ce problème épineux, soulignant l’importance cruciale de la main-d’œuvre immigrée pour le développement industriel en France.

Enfin, le secteur de la construction, en particulier dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments, illustre également cette dépendance à l’égard des travailleurs étrangers. Une étude de France Stratégie révèle que 635.000 postes devront être pourvus d’ici 2030 dans ce secteur. La formation des jeunes et les reconversions professionnelles ne suffiront pas à répondre à cette demande, mettant ainsi en lumière la nécessité d’une main-d’œuvre immigrée qualifiée pour soutenir l’économie française.

Ces éléments conjugués dessinent un tableau complexe où l’immigration, loin d’être un problème, apparaît comme une part de la solution aux défis économiques et démographiques de la France. Cette perspective représente une position différente dans le discours traditionnel sur l’immigration, défiant les positions habituelles de l’extrême-droite et offrant une vision plus pragmatique et constructive pour l’avenir du pays.