Ce pays africain est désormais membre du G20 Compact with Africa

La République Démocratique du Congo (RDC) a récemment marqué un tournant significatif dans ses relations internationales en devenant le 13ᵉ pays membre du G20 Compact with Africa, à la suite du 4ᵉ Sommet en 2023. Cette adhésion démontre l’engagement concret de la RDC en faveur du dialogue et de la collaboration avec les nations africaines orientées vers la réforme, ainsi qu’avec les partenaires du G20 et au-delà.

Le Premier ministre congolais, Sama Lukonde, a exprimé sa satisfaction quant au succès de la 5e revue du Programme économique, une étape essentielle dans ce processus d’intégration. Lors de sa mission, le Premier ministre a tenu une séance de travail avec la délégation du FMI dirigée par sa directrice générale, qui a chaleureusement félicité le gouvernement congolais. En effet, la RDC a réussi pour la première fois de son histoire cette 5e revue du Programme économique conclu avec le FMI.

Cette réussite atteste des efforts déployés par le gouvernement congolais depuis l’arrivée au pouvoir du Président Félix-Antoine Tshisekedi. Les réformes économiques et l’amélioration du climat des affaires sont des axes majeurs de cette démarche. Sama Lukonde, résumant l’essence de sa mission, a souligné que l’adhésion de la RDC au G20 Compact with Africa découle des efforts continus du gouvernement depuis l’accession de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence.

Ces efforts se concentrent notamment sur les réformes économiques et la consolidation d’un climat macroéconomique stable et résilient, illustré par une croissance économique maintenue au-dessus de la moyenne des pays subsahariens, dépassant les 6 %. La particularité de cette adhésion a été soulignée lors du sommet par le Chancelier allemand, Olaf Scholez, qui a salué les performances de la RDC.

Sama Lukonde a précisé que le gouvernement s’est engagé dans des réformes diverses, mettant l’accent sur l’amélioration du climat des affaires pour attirer les investissements, ainsi que sur des projets d’infrastructures majeurs. Cette reconnaissance internationale représente ainsi un encouragement pour les réformes continues de la RDC.