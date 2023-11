Ces célèbres milliardaires de la technologie s’unissent sur un projet

Share on Telegram

Le fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, a pris la présidence du fonds de capital-risque Village Global, marquant une étape importante dans le développement de cette société d’investissement. Village Global est également sur le point d’organiser son sommet annuel des PDG intitulé « The Grove » en novembre. Cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par le monde de la technologie, car elle reflète l’importance des réseaux dans le succès des startups.

Le Fonds mondial Village de 250 millions de dollars reçoit un soutien de poids de la part de milliardaires technologiques de renom. Parmi eux, on compte des noms tels que Bill Gates, le co-fondateur de Microsoft, Michael Dell de Dell Technologies Inc., et l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt. Ces personnalités influentes de la Silicon Valley voient en Village Global un réseau technologique puissant qui apporte un soutien précieux aux fondateurs de startups.

Un réseau unique qui attire l’élite de la technologie

La particularité de Village Global réside dans son lien étroit entre les investisseurs fortunés et les PDG du secteur technologique. La société de capital-risque a réussi à lever la majorité de son dernier fonds de 250 millions de dollars auprès de ces personnalités bien connues. De plus, elle bénéficie du soutien institutionnel de bureaux multifamiliaux, de dotations universitaires et de fonds souverains, dont le fonds de capital-risque saoudien Sanabil Investments.

The Grove : un événement annuel de premier plan

Chaque année, Village Global organise un événement exclusif intitulé « The Grove » qui rassemble des dirigeants d’entreprises milliardaires et des investisseurs du monde de la technologie. Anne Wojcicki, cofondatrice de 23andMe, organise également un rassemblement spécial réservé aux femmes lors de cet événement. Cette année, The Grove se tiendra à la mi-novembre dans la région de la Bay Area. Cette initiative reflète l’importance accordée par Reid Hoffman aux relations, en tant que fondateur de LinkedIn.

Un avantage concurrentiel pour les investissements

En plus de renforcer le réseau de relations, The Grove confère un avantage concurrentiel en matière d’investissement à Village Global. Shishir Mehrotra, PDG de Coda, souligne que Reid Hoffman et son équipe prennent les relations très au sérieux. Cette philosophie les positionne comme d’excellents investisseurs, leur permettant de repérer des opportunités d’affaires que d’autres pourraient négliger.