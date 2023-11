Chine: ce célèbre milliardaire se lance dans la restauration après ses déboires

Jack Ma, le fondateur émérite du mastodonte chinois de l’e-commerce Alibaba, continue de susciter un intérêt et des conjectures considérables dans les milieux économiques depuis son retrait progressif des projecteurs fin 2019. L’homme d’affaires, revenu sur le devant de la scène en début d’année, a récemment inauguré une nouvelle entreprise dénommée « Hangzhou Ma’s Kitchen Food« , axée sur la transformation et la commercialisation de produits agricoles. Dotée d’un capital social initial de 10 millions de yuans (environ 1,4 million de dollars), cette société énigmatique reste pour l’instant voilée dans le mystère, divulguant peu d’informations sur ses activités précises.

La discrétion entourant les détails opérationnels de cette nouvelle entité suscite naturellement la curiosité, mais il est établi qu’elle s’engagera dans la vente de produits agricoles emballés, selon les informations provenant du système national chinois d’information et de publicité sur le crédit aux entreprises. De plus, des hauts responsables, proches de Jack Ma au sein de sa fondation, ont été signalés comme occupant des postes clés au sein de cette entreprise naissante, selon des rapports relayés par le « South China Morning Post« .

Publicité

Jack Ma, autrefois la figure emblématique de l’entrepreneuriat chinois, avait été à l’origine de remous dans le paysage financier chinois en critiquant ouvertement le système financier obsolète de la Chine, ce qui avait en partie contribué à déclencher une répression réglementaire contre ses entreprises, Alibaba et Ant Group Co. Depuis lors, la localisation et les activités de Jack Ma ont été l’objet de spéculations soutenues, sa présence se faisant plus discrète.

Cependant, l’apparition remarquée de Jack Ma lors de visites publiques, notamment sa récente visite dans une école d’Hangzhou, est interprétée comme un signe de son éventuel retour à une vie publique plus active. De plus, depuis le 1er avril et pour une durée de trois ans, Jack Ma s’est engagé dans des travaux de recherche à l’Université de Hong Kong, où il a été nommé professeur honoraire dans les domaines de la finance, de l’agriculture et du développement d’entreprise.

Sa contribution à des initiatives axées sur la « prospérité commune« , en alignement avec les orientations du Parti communiste chinois, s’inscrit dans la continuité des actions menées par d’autres entrepreneurs de renom tels que Tencent Holdings Ltd et Meituan.