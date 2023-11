Chine : des hackers russophones attaquent la plus grande banque du pays

Le groupe de hackers, Lockbit vient de réaliser une audacieuse opération. En effet, ce réseau de cybercriminels a attaqué à l’aide d’un ransomware la plus grande banque de Chine, à savoir l’Industrial & Commercial Bank of China (ICBC). Pour ceux qui ne le connaissent pas, Lockbit est un groupe de hackers composé d’éléments russophones. Ils sont pour la plupart originaires des pays de l’ex-bloc soviétique.

Lockbit a une ligne de conduite bien claire. Il ne s’attaque pas à la Russie et aux principaux alliés du Kremlin. Or, il se trouve que la Chine est un grand allié de Moscou. La Russie a signé un genre de pacte de non-agression avec les hackers de Lockbit. Moscou les laisse tranquilles et en retour le groupe ne s’attaquent ni aux intérêts de la Russie ni à ceux de ses principaux alliés.

Publicité

Cependant, le groupe a carte blanche pour mener ses cyberattaques vers l’occident. Avec la récente attaque contre l’ICBC, Lockbit a-t-il franchi la ligne rouge ? D’après les informations du site Bloomberg, la banque chinoise a vite fait de prévenir ses clients sur les perturbations occasionnées par cette cyberattaque. Des sources concordantes indiquent que c’est la succursale américaine de l’ICBC qui fut la plus impactée par l’attaque du réseau de cybercriminels.

Les répercussions ne se sont pas fait attendre au niveau du Trésor américain. En effet, le marché des bons de l’institution US a été perturbé. Quand on connaît le poids du Trésor américain dans le maintien de l’économie mondiale, on se rend compte de l’audace des hackers russophones. Présentement, Lockbit est sans conteste le collectif de hackers le plus redoutable en termes de cyberattaques. Ils ont, à leur actif, environ 2 000 attaques, enregistrées depuis 2019.

Vous l’aurez compris, il n’est pas du tout bon de se retrouver dans la ligne de mire du groupe. Lockbit a pris l’habitude de signer ses attaques sur son site, mais cette fois, ils n’ont pas communiqué. Cela montre que les hackers ont pris conscience de la portée de leur opération qui visait la plus grande banque de Chine. Le réseau doit-il s’attendre à un retour de bâton ?

Publicité

La Russie va-t-elle taper du poing sur la table pour préserver ses relations privilégiées avec la Chine ? Pour le moment, rien est encore fixé. Ce qui est sûr, il y aura un après et cela pourrait porter un coup aux activités de Lockbit. Cette cyberattaque intervient alors que Xi Jipping doit rencontrer Joe Biden ce mercredi 15 novembre en marge du sommet de l’APEC (Coopération économique pour l’Asie-Pacifique).