Comment ce milliardaire s’impose parmi les plus riches d’Afrique

Femi Otedola, le célèbre homme d’affaires nigérian, a consolidé sa position parmi les plus grandes fortunes d’Afrique, affichant un portefeuille financier dépassant les 1,2 milliard de dollars grâce à la cotation historique de Geregu Power à la Bourse nigériane (NGX). Cette ascension fulgurante trouve ses racines dans la valorisation exceptionnelle de ses participations dans des sociétés cotées à la NGX, propulsant Otedola au troisième rang des investisseurs les plus riches, juste derrière Abdul Samad Rabiu et Aliko Dangote.

Doté d’un portefeuille diversifié et d’une stratégie d’investissement percutante, Femi Otedola a marqué l’histoire dès 2009 en devenant le deuxième milliardaire nigérian à figurer sur la prestigieuse liste Forbes. Actuellement président de Geregu Power Plc et directeur de FBN Holdings Plc, Otedola détient une valeur de portefeuille substantielle, illustrée par une participation majoritaire de 95,38% dans Geregu Power Plc, acteur majeur dans la production d’électricité, et une participation de 5,56% dans FBN Holdings.

Sa fulgurante ascension s’explique par la cotation historique de Geregu Power en octobre 2022. En septembre de la même année, son portefeuille affichait à peine 25 millions de dollars, mais aujourd’hui, il atteint la somme remarquable de 1,22 milliard de dollars. Cette progression spectaculaire est soutenue par la tendance haussière constante de la valeur marchande de Geregu Power, reflétant une montée en flèche depuis ses débuts à la Bourse nigériane.

Otedola est sur le point de rejoindre la ligue des milliardaires nigérians, avec des participations dans des sociétés affichant une capitalisation boursière d’au moins 1 000 milliards de nairas (1,2 milliard de dollars). La capitalisation boursière de Geregu Power et de FBN Holdings, dont Otedola est administrateur, est sur le point d’atteindre le cap du mille milliards de naira.

Geregu Power affiche actuellement une capitalisation boursière de 989 milliards de nairas (1,22 milliard de dollars), tandis que FBN Holdings atteint 718 milliards de nairas (892 millions de dollars) au moment de la rédaction de ce rapport selon nos recoupements d’informations.