Comment un milliardaire a saisi une opportunité quasi divine au Japon, selon son bras droit

Les échanges commerciaux de Warren Buffett avec le Japon représentaient une chance rare de gagner gros avec un risque minimal, a déclaré Charlie Munger, le bras droit de Buffett et vice-président de Berkshire Hathaway. L’histoire commence lorsque Berkshire Hathaway a emprunté de l’argent au Japon à un taux incroyablement bas de 0,5 %, pour ensuite investir ces fonds dans des actions rapportant un rendement de 5 %. Pour Munger, cette opportunité était si exceptionnelle qu’il a déclaré : « C’était comme si Dieu ouvrait un coffre et y versait de l’argent. » Les paris de Warren Buffett sur le Japon durant la pandémie ont été une occasion unique de réaliser d’énormes profits avec un risque pratiquement nul.

En été 2020, Berkshire Hathaway a révélé des participations d’une valeur totale de 6 milliards de dollars dans cinq maisons de commerce japonaises, une décision qui a surpris de nombreux observateurs, car Buffett et son équipe avaient jusqu’alors privilégié les entreprises américaines telles qu’Apple et Coca-Cola. Cependant, pour Munger, l’opportunité était tout simplement trop alléchante pour être ignorée. Il a souligné que de telles idées géniales ne se présentent qu’une ou deux fois par siècle, et les conditions étaient parfaites : « Les taux d’intérêt au Japon étaient de 0,5 % par an pendant 10 ans, et ces sociétés commerciales étaient vraiment de vieilles sociétés bien ancrées.«

En d’autres termes, Berkshire Hathaway a réussi à rassembler à très bas prix les fonds nécessaires à ses investissements, puis à investir ces liquidités dans des actions qui versaient de manière fiable des dividendes d’environ 5 % chaque année. Cette stratégie, connue sous le nom de carry trade, était d’autant plus judicieuse que les taux d’intérêt aux États-Unis étaient passés de pratiquement zéro à plus de 5 % depuis le printemps dernier, dans le contexte des efforts de la Réserve fédérale pour maîtriser l’inflation galopante.

Charlie Munger a souligné que la capacité de Berkshire à emprunter de l’argent à des conditions aussi attractives était en grande partie due à sa solide notation de crédit. Cela a fait de l’entreprise la seule capable de tirer parti de cette opportunité extraordinaire. Il a également noté que Berkshire avait dû faire preuve de patience pour consolider son pari, augmentant progressivement sa participation dans les cinq sociétés tout au long de l’année 2020, passant d’environ 5 % en août à environ 7,4 % en avril.

Pour Munger, bien que cela ait pris du temps pour investir 10 milliards de dollars, l’opération était tellement lucrative qu’elle semblait presque surnaturelle. Il a conclu en déclarant : « C’était de l’argent terriblement facile. » L’histoire du commerce de Warren Buffett avec le Japon démontre que parfois, dans le monde complexe de la finance, des opportunités uniques se présentent, et il faut être prêt à les saisir avec patience et perspicacité.