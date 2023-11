Corée du Nord : tests surprises pour améliorer la technologie des missiles

La Corée du Nord a récemment fait parler d’elle en effectuant des essais terrestres de moteurs à combustible solide pour un nouveau missile balistique à portée intermédiaire (IRBM), selon les informations rapportées par l’Agence de presse nord-coréenne (KCNA). Ces tests interviennent à l’occasion du « Jour de l’industrie des missiles« , une commémoration marquant l’anniversaire du tir d’essai du missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-17 réalisé l’année précédente.

Les moteurs des premier et deuxième étages ont été soumis à des évaluations techniques les 11 et 14 novembre, visant à apprécier les spécifications des moteurs à combustible solide destinés à cet IRBM nouvellement développé. Selon les déclarations de la KCNA, les premiers essais terrestres des moteurs des premier et deuxième étages ont été couronnés de succès, soulignant la fiabilité et la stabilité des technologies de conception et de fabrication des moteurs à combustible solide de forte poussée, caractéristiques du style coréen.

Cette vérification renforcée confirme la robustesse de ces moteurs, offrant ainsi une base solide pour accélérer le développement du système IRBM de nouvelle génération. Ces résultats représentent une avancée significative dans les capacités balistiques de la Corée du Nord, suscitant des inquiétudes quant à l’impact potentiel de ces avancées technologiques sur la région et au-delà. Parallèlement à ces tests de moteurs, des rapports suggèrent que la Corée du Nord prépare activement le lancement d’un satellite militaire.

Après des échecs lors de deux tentatives en mai et août, Pyongyang avait exprimé son intention de procéder à une nouvelle tentative en octobre. Cette démarche soulève des préoccupations internationales quant à l’utilisation potentielle de ces lancements pour dissimuler des tests de missiles balistiques à des fins militaires, contournant ainsi les restrictions internationales imposées à ce sujet.

Ces développements récents soulignent la persévérance de la Corée du Nord dans ses efforts pour renforcer son arsenal militaire. Ils interviennent également dans un contexte de tensions persistantes dans la région, accentuant les préoccupations des pays voisins et de la communauté internationale quant à la stabilité et à la sécurité régionales.