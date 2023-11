Cybercriminalité au Bénin : 2 prisonniers (complices d’un policier) risquent gros

La justice ne compte pas épargner des cybercriminels, qui, enfermés, continuent de commettre des forfaits. Il s’agit de deux individus, condamnés à une peine de 7 ans de prison et actuellement détenus à la prison civile de Missérété, qui ont décidé de persister dans leurs activités criminelles. À partir de leur cellule, ils ont mis en place un stratagème pour détourner des fonds de comptes Mobile Money, en collaboration avec un individu nommé Wilfried et plusieurs policiers gardes pénitentiaires. Le dossier est traité par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Il assistait 02 cybercriminels dans la collecte d’informations

Selon les informations rapportées par le média Libre Express, Wilfried, qui était en liberté au moment des faits, assistait les deux cybercriminels dans la collecte des informations personnelles des commerçants de Mobile Money. Le représentant du ministère public a révélé que l’un des policiers gardes pénitentiaires avait même facilité l’acquisition d’une voiture de marque pour l’un des cybercriminels, directement depuis sa cellule.

Publicité

Le ministère public a requis une peine de 7 ans de prison ferme à l’encontre des deux cybercriminels, de Wilfried et du policier. Il a demandé au juge de reconnaître les trois premiers coupables d’« escroquerie via internet ». Quant au policier, il est accusé de « complicité d’escroquerie via internet ». De plus, ils devront verser plusieurs millions de dommages et intérêts aux victimes. Pour rappel, cette histoire intervient après le jugement par la CRIET d’un militaire dans une affaire d’évasion.

Ce dernier était détenu à la prison civile de Cotonou depuis octobre 2019 pour « atteinte contre la sûreté de l’Etat ». Il s’était évadé le même jour où il fut transféré de son lieu d’incarcération à Missérété. L’homme en uniforme est poursuivi par la CRIET pour avoir fui de la prison d’Akpro-Missérété. Après son arrêt, l’homme a été mis sous mandat de dépôt pour affaire d’évasion.