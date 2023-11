Décès du milliardaire Charlie Munger, bras droit de Warren Buffett à l’âge de 99 ans

Warren Buffett et Charlie Munger ont formé l’un des duos les plus influents et respectés dans le monde de l’investissement. Leur partenariat a débuté dans les années 1950 et a été fondé sur une compréhension mutuelle profonde et une philosophie d’investissement similaire. Buffett, souvent considéré comme l’un des plus grands investisseurs de tous les temps, a trouvé en Munger un partenaire intellectuel et stratégique.

La nouvelle de la disparition de Charlie Munger, vice-président de Berkshire Hathaway et collaborateur de longue date de Warren Buffett, a été rapporté par de nombreux médias américains. À 99 ans, il s’est éteint dans un hôpital en Californie, laissant derrière lui un héritage impressionnant dans le domaine de l’investissement. Munger, connu pour son franc-parler et ses analyses d’investissement percutantes, a été un pilier dans la transformation de Berkshire Hathaway, passant d’une simple manufacture textile à un géant de l’investissement mondial.

Warren Buffett, âgé de 93 ans, a souligné l’importance capitale de Munger dans la construction de Berkshire Hathaway, insistant sur son rôle crucial d’inspirateur et de sage conseiller. Bien que Munger fût un milliardaire à part entière avec une fortune estimée à 2,6 milliards de dollars, il restait souvent dans l’ombre de Buffett, dont la fortune dépasse les 119 milliards de dollars.

Munger, vice-président de Berkshire Hathaway, a apporté une approche complémentaire à celle de Buffett, caractérisée par une pensée pragmatique et une préférence pour les investissements à long terme dans des entreprises de grande qualité. Ensemble, ils ont transformé Berkshire Hathaway d’une entreprise textile en difficulté en un conglomérat massif, investissant dans divers secteurs tels que l’assurance, l’énergie, et les biens de consommation.

Leur alliance a non seulement créé une immense valeur pour les actionnaires de Berkshire Hathaway, mais a également influencé des générations d’investisseurs par leurs enseignements et leur sagesse en matière de finance et d’investissement.

Au-delà de ses succès financiers, Munger laisse un héritage d’approches d’investissement basées sur la prudence et le réalisme. Malgré sa position modeste dans les classements des fortunes mondiales, son impact sur Berkshire Hathaway et le monde financier reste profond et durable. Sa philosophie, axée sur l’évitement des erreurs, continue d’influencer le secteur.

La disparition de Munger marque un tournant pour Berkshire Hathaway. Greg Abel et Ajit Jain, les autres vice-présidents, prennent désormais le relais dans la gestion des affaires quotidiennes. Abel est envisagé comme le successeur potentiel de Buffett à la tête de l’entreprise, signifiant la fin d’une ère et le début d’un nouveau chapitre pour cet empire financier, sculpté par deux des figures les plus emblématiques de l’investissement.