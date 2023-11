Décision de la Cour constitutionnelle béninoise : la suspension de  » La Gazette du Golfe » maintenue

Ce jeudi 02 novembre 2023, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision par rapport aux cinq recours déposés contre la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac). Selon la haute juridiction, la Haac n’a pas violé la constitution. La Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), a suspendu jusqu’à nouvel ordre toutes les activités du groupe de presse « La Gazette du Golfe », le mardi 08 août 2023.

La raison évoquée par l’institution de régulation de la presse est le non-respect d’un communiqué en date du 3 août 2023. Un communiqué à travers lequel la Haac a invité les acteurs des médias à faire preuve de plus de professionnalisme et au respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et légales dans le traitement de l’information relative aux coups d’Etat en Afrique et dans la sous-région. D’après la Haac, les responsables du groupe de presse « La Gazette du Golfe » ont violé la loi organique de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, le Code de l’Information et de la Communication et le Code de déontologie de la presse béninoise. Par cette décision, la suspension de ce groupe est toujours en vigueur. Les émissions radiophoniques et télévisuelles ne peuvent donc reprendre que si les responsables de la Haac lèvent leur suspension.

Au nombre des recours contre la Haac pour la suspension de la »Gazette du Golfe » figurent le recours pour violation des articles 24 et 142 de la Constitution dont la requérante est Christelle Avodaho; le recours contre la Haac pour violation des articles 8, 23 alinéa 1er et 24 de la Constitution dont le requérant est Prosper Bodjrènou ; et le recours contre la Haac pour inconstitutionnalité de Fabien Alloukoutoui et autres.