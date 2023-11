Derek Chauvin: le meurtrier de George Floyd poignardé en prison (AP)

L’affaire George Floyd reste gravée dans la mémoire collective comme un symbole poignant des tensions raciales et des abus policiers aux États-Unis. Le 25 mai 2020, George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, est décédé à Minneapolis après qu’un policier blanc, Derek Chauvin, s’est agenouillé sur son cou pendant près de dix minutes. Capturée en vidéo par des passants, cette scène horrifiante montre Floyd implorant à plusieurs reprises qu’il ne peut pas respirer.

L’indignation publique qui a suivi a déclenché des manifestations mondiales, donnant un nouvel élan au mouvement Black Lives Matter. Ce tragique événement a non seulement mis en lumière les problèmes persistants de brutalité policière et de racisme systémique, mais a également provoqué un appel mondial à une réforme policière et à une justice sociale plus équitable.

Un détenu, dont l’identité n’a pas été officiellement confirmée, a été violemment agressé et sérieusement blessé. Selon des sources médiatiques crédibles, notamment Associated Press, il s’agirait de Derek Chauvin, l’ex-policier de Minneapolis condamné pour le meurtre de George Floyd.

L’administration pénitentiaire a rapporté qu’un prisonnier a été attaqué aux alentours de midi, nécessitant une intervention médicale urgente. Bien que son état de santé n’ait pas été détaillé, il a été transféré à l’hôpital après avoir reçu les premiers soins sur place.

L’incident de vendredi dernier rappelle douloureusement les tensions raciales et les divisions profondes qui persistent aux États-Unis. La scène du meurtre de George Floyd, capturée en vidéo et diffusée massivement, avait déclenché des manifestations à l’échelle nationale et internationale, dénonçant le racisme systémique et exigeant des réformes policières.

La justice américaine avait sévèrement condamné Derek Chauvin, lui infligeant une peine de 22 ans et demi pour meurtre, suivie d’une autre condamnation pour violation des droits civiques de Floyd. Récemment, la Cour suprême des États-Unis avait rejeté son appel, affirmant ainsi sa culpabilité.