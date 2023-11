Des taxis solaires assemblés et mis en service dans ce pays africain

L’adaptation aux changements climatiques est l’un des plus grands défis de l’humanité. Les impacts du changement climatique se font sentir aux quatre coins du monde et l’Afrique fait partie des zones les plus touchées. Les experts sont unanimes sur le fait qu’il faut mettre en place un ensemble de stratégies pour réduire drastiquement l’utilisation des énergies fossiles. En Afrique, des start-ups audacieuses évoluent dans ce sens afin de proposer des alternatives aux populations.

Au Ghana par exemple, le jeune entrepreneur George Kwadwo Appiah pilote Solar Taxi qui est une société locale proposant des services de transport urbain à base de véhicules électriques rechargés à l’énergie solaire. C’est en 2018 que le jeune Appiah a cofondé Solar Taxi avec pour ambition première d’apporter sa touche dans la lutte contre le changement climatique et la création de valeur ajoutée pour l’économie nationale.

George Kwadwo Appiah est un pur produit de la formation ghanéenne. Il est diplômé de l’Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah (KNUST) et a obtenu un master en Technologies des énergies renouvelables en 2016. L’entreprise met à la disposition des Ghanéens des motos, des tricycles et des voitures électriques assemblés localement. La start-up propose aussi des stations de recharge solaire. George Kwadwo Appiah et ses collaborateurs ont pensé de manière ingénieuse afin d’optimiser l’offre de service de Solar Taxi.

En outre, les clients peuvent commander un taxi grâce à une application mobile spéciale. Pour parfaire les compétences de ses conducteurs, l’entreprise a créé une académie de formation de conducteurs pour former les Ghanéens à la conduite et à l’entretien des véhicules électriques. George Kwadwo Appiah croit au potentiel des jeunes ghanéens. Raison pour laquelle il s’est entouré d’une jeune équipe de nationaux afin d’accroître les capacités de Solar Taxi.

Les véhicules taxis de la société ghanéenne ont rencontré un fort succès auprès de la population. Produits localement, ces voitures apportent une incroyable chaîne de valeur sur le marché. En plus de Solar Taxi, le jeune Kwadwo Appiah a créé d’autres entreprises et incubateurs très stimulants. Le diplômé de l’Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah s’évertue à valoriser l’innovation et les jeunes talents dans son pays.

En septembre dernier, Solar Taxi fut désigné pour participer au programme Google for Startups : Climate Change destiné aux start-ups d’Afrique et du Moyen-Orient. En 2014, George Kwadwo Appiah a reçu le prix Academic/Research Excellence Award dans la catégorie étudiant. À l’international, le travail du jeune homme est suivi et apprécié. Son entreprise Solar Taxi est considérée comme une pionnière qui peut transformer en profondeur la mobilité sur le continent africain.