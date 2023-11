Élections au Bénin : Yayi appelle la communauté internationale à l’aide

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

L’ancien président béninois, Thomas Boni Yayi, veut que les élections, prévues pour 2026, se déroulent dans de bonnes conditions. L’homme politique l’a fait savoir dans un message qu’il a partagé sur sa page Facebook, ce vendredi 10 novembre 2023. Dans ce cadre, le président du parti d’opposition Les Démocrates (LD) a écrit avoir adressé une requête à plusieurs institutions de la communauté internationale afin qu’elles prennent connaissance du cadre institutionnel mis en place par le chef de l’État actuel, en ce qui concerne cette question.

Le cadre pas inclusif

« Je viens d’adresser une requête à l’Union Africaine, la CEDEAO, les partenaires bilatéraux et les autres de la communauté internationale les invitant à diligenter au Bénin une mission pour s’enquérir du cadre institutionnel mis en place par le Président Talon dans la perspective des élections générales de 2026 » a-t-il écrit tout en estimant que ce cadre n’est actuellement pas inclusif. Il a justifié cela par le fait de l’absence des représentants de l’opposition dans les instances chargées d’organiser les prochaines élections municipales, communales, législatives et présidentielles.

Publicité

L’ex-président de la République a également relevé que depuis 2016, l’État béninois n’est pas parvenu à organiser des élections « inclusives, transparentes, équitables et pacifiques ». Ainsi, selon lui, les missions de la communauté internationale pourront aider les autorités béninoises dans leurs efforts à organiser des scrutins pacifiques et transparents.

Boni Yayi a conclu son message, en faisant taire les rumeurs qui lui prêtent une intention de vouloir se présenter aux élections. « Je ne suis candidat à rien. Je suis citoyen béninois attaché à la paix et au vivre ensemble dans mon pays. Ce vivre ensemble implique aussi la libération des détenus politiques et le retour dans leur mère patrie, des exilés politiques et d’opinion » a-t-il ajouté.