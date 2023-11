Elon Musk veut concurrencer un géant dans ce domaine

Share on Telegram

Share on LinkedIn

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Ce samedi, Elon Musk a fait sensation en dévoilant Grok, son intelligence artificielle générative, sur son réseau social X (anciennement Twitter). L’annonce a créé un buzz instantané dans le monde de l’IA, suscitant l’enthousiasme des abonnés de X Premium+ qui auront la primeur de l’accès à cette technologie révolutionnaire. Musk a déclaré que Grok est « la meilleure qui existe actuellement, » la plaçant en concurrence directe avec ChatGPT, le célèbre générateur de texte qui a récemment conquis les utilisateurs.

Grok ne sera pas accessible au grand public immédiatement, se limitant dans un premier temps aux abonnés de X Premium+. Musk a précisé que « dès qu’il sera sorti de la version bêta, le système Grok de xAI sera disponible pour tous les abonnés X Premium+. » Cette restriction initiale est un coup stratégique visant à stimuler les adhésions à son réseau social, tout en réservant un avantage exclusif à ses abonnés premium.

Publicité

Au premier coup d’œil, l’interface de Grok rappelle fortement celle de ChatGPT, mais Musk affirme que son IA générative offre des performances bien supérieures. Il attribue cet « énorme avantage » au fait que Grok a un « accès en temps réel aux informations de la plateforme X. » Cela signifie que Grok peut utiliser les données en direct de X pour améliorer sa génération de texte et fournir des réponses plus pertinentes et actuelles, une fonctionnalité que ChatGPT n’a pas.

La rapidité avec laquelle la société xAI a développé Grok est également remarquable. La société, créée il y a seulement quatre mois, a réussi à mettre au point une technologie qui est maintenant sur le point de concurrencer ChatGPT. Cela s’explique en partie par les investissements considérables de Musk, ainsi que par l’accès aux données de la plateforme X, qui a accéléré le processus de développement.