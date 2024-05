Drone Lancet (DR)

La découverte surprenante de composants électroniques occidentaux, essentiellement américains, dans les armes russes démontées par les forces ukrainiennes soulève des questions sur la globalisation de la chaîne d’approvisionnement technologique. Le drone Lancet, une munition d’attente efficace, intègre un module de développement avancé pour l’intelligence artificielle, le Jetson TX2, produit par Nvidia, un géant américain des semi-conducteurs.

Le module Jetson TX-2, qui est un concentré de technologie IA, est construit autour d’un GPU de la famille Pascal et est doté de 8 Go de mémoire. Malgré l’avancée vers des modules plus récents comme le Jetson Xavier NX, le TX-2 reste en production et disponible jusqu’en 2028. Sa fabrication sophistiquée implique une collaboration internationale, assemblée en Chine et avec des composants provenant de divers pays, y compris la Corée du Sud.

Parmi les autres composants clés du drone Lancet figure le système de navigation GPS U-Blox Lea-m8s-0-10, capable de capter les signaux des systèmes GPS américain, européen Galileo, russe Glonass et chinois Beidou. Fabriqué en Suisse, ce système est réputé pour sa résistance au brouillage et à la falsification, renforçant ainsi la fiabilité de la navigation du drone en mission.

Les tentatives de Washington de limiter la diffusion des puces IA vers des pays comme la Chine ont abouti à des appels à ne pas transférer le savoir-faire manufacturier ni les logiciels IA sensibles. Cependant, les mesures prises n’ont pas empêché la dispersion de composants critiques comme le Jetson TX-2, utilisé tant dans les applications militaires que commerciales par la Russie, la Chine et l’Iran.

Cette interdépendance technologique souligne les risques stratégiques pour les États-Unis, surtout en ce qui concerne la production de puces IA à l’étranger, en particulier à Taïwan, une région sujette aux catastrophes naturelles comme les tremblements de terre. Des efforts sont en cours pour établir de nouvelles fonderies de puces avancées aux États-Unis, une initiative qui promet de renforcer la souveraineté technologique américaine à long terme.

En conclusion, l’histoire du drone Lancet met en lumière l’interconnexion complexe et les défis de la gestion globale des technologies critiques. Elle illustre comment des dispositifs conçus pour des fins pacifiques peuvent également être détournés pour le conflit, soulignant l’urgence de solutions internationales pour réguler efficacement le flux de technologies sensibles.