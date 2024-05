Internet mobile : ce pays est n°1 en Afrique de l’Ouest

Ces dernières années, le Togo a mis en place un certain nombre de réformes qui lui ont permis d’émerger comme un leader incontesté en matière de performances de l’internet mobile. Selon une récente évaluation de nPerf, leader mondial de l’évaluation des réseaux de télécommunications, le Togo occupe la première place (2023) dans la région Afrique de l’Ouest en termes de qualité du réseau internet mobile.

Cette évaluation met en lumière les efforts soutenus des opérateurs télécoms togolais, en particulier Togocom et Moov Africa Togo, pour offrir une expérience internet mobile de premier ordre à leurs utilisateurs. Grâce à des investissements dans les infrastructures et les technologies de pointe, ces opérateurs ont réussi à garantir des vitesses de connexion élevées, une faible latence et une excellente fiabilité du réseau à travers tout le pays.

Les résultats de l’évaluation de nPerf démontrent clairement la supériorité du Togo en matière de connectivité mobile dans la région ouest-africaine. Cette reconnaissance internationale témoigne des progrès significatifs réalisés par le pays dans le domaine des télécommunications et de l’internet. Cela confirme sa position en tant que leader régional dans le secteur numérique. Derrière Togocom et Moov Africa Togo, on retrouve dans le top des opérateurs comme Moov Bénin, Orange Sénégal, Orange Côte d’Ivoire, Orange Burkina, Orange Guinée-Bissau, Celtiis Bénin, Free Sénégal, MTN Côte d’Ivoire.

La qualité exceptionnelle du réseau internet mobile au Togo revêt une importance capitale pour le développement socio-économique du pays. En offrant un accès rapide et fiable à l’internet mobile, le Togo favorise l’inclusion numérique, stimule l’innovation et soutient la croissance économique en permettant aux entreprises et aux individus d’accéder aux opportunités offertes par l’économie numérique.

De plus, cette reconnaissance internationale renforce la compétitivité du secteur des télécommunications togolais sur la scène régionale et internationale. En attirant l’attention des investisseurs et des entreprises technologiques, le Togo pourrait bénéficier de nouvelles opportunités de développement et de partenariats stratégiques visant à renforcer encore davantage son infrastructure numérique.

Cependant, malgré ces réalisations remarquables, il reste encore des défis à relever pour garantir une connectivité internet de qualité pour tous les Togolais, en particulier dans les zones rurales et reculées. Le gouvernement togolais et les opérateurs télécoms doivent continuer à investir dans l’extension des réseaux et à promouvoir l’inclusion numérique pour assurer que personne ne soit laissé pour compte dans la société numérique en pleine expansion.