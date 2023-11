Energie: les Émirats arabes unis inaugurent un projet pharaonique

Le changement climatique pose des défis majeurs, exacerbés par la perspective de la fin de l’ère du pétrole, soulignant la nécessité impérieuse d’une transition énergétique mondiale. L’épuisement progressif des réserves de combustibles fossiles et l’urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre nous poussent vers des sources d’énergie plus propres et renouvelables, telles que l’éolien, le solaire et l’hydroélectricité. Cette transition est cruciale pour atténuer les effets dévastateurs du changement climatique et assurer un avenir énergétique durable.

Dans ce contexte, les Émirats arabes unis se distinguent par leur projet pharaonique : la ferme solaire d’Al Dhafra. En dépit de leur riche héritage pétrolier, les Émirats embrassent le potentiel des énergies renouvelables, démontrant qu’une transition énergétique ambitieuse est non seulement possible mais essentielle, même pour les nations jadis ancrées dans l’exploitation des combustibles fossiles. Ce projet illustre une évolution significative dans la stratégie énergétique mondiale, où l’innovation et la durabilité peuvent ouvrir la voie à un avenir plus vert et plus résilient.

Un pas de géant

Dans l’arène internationale de l’énergie renouvelable, les Émirats arabes unis (EAU) ont fait un pas de géant avec l’inauguration de la ferme solaire d’Al Dhafra. Cette installation monumentale, située à une trentaine de kilomètres d’Abu Dhabi, se distingue par ses 4 millions de panneaux solaires, capables d’alimenter pas moins de 160 000 habitations. Un projet d’une envergure impressionnante qui reflète l’ambition croissante des EAU dans le domaine des énergies renouvelables.

La mise en service de la plus grande ferme solaire au monde juste avant cette conférence souligne l’engagement des EAU en faveur des solutions énergétiques durables. S’étendant sur 20 kilomètres carrés, la centrale Al Dhafra, avec sa capacité impressionnante de 2 gigawatts, est le fruit d’une collaboration internationale, impliquant des acteurs majeurs comme EDF Renouvelables et Jinko Power Technologie.

Cette ferme solaire n’est pas seulement un symbole de progrès technologique ; elle est également un acteur clé dans la stratégie environnementale des EAU. En réduisant les émissions de carbone de plus de 2,4 millions de tonnes annuellement, Al Dhafra contribue de manière significative aux objectifs ambitieux des EAU : atteindre une capacité de production d’énergies renouvelables de 14 GW d’ici 2030 et réaliser la neutralité carbone d’ici 2050. Ces objectifs soulignent l’engagement des EAU envers un avenir énergétique durable.

Un paradoxe pétrolier

Cependant, cette avancée se heurte à un paradoxe évident. Malgré cette avancée vers les énergies renouvelables, les EAU, en tant qu’importants exportateurs de pétrole, prévoient d’augmenter leur production de pétrole brut de manière significative dans les années à venir. Ce contraste entre les investissements dans les énergies renouvelables et la dépendance continue au pétrole soulève des questions et des critiques, notamment dans le contexte de la COP 28 à Dubaï.

La controverse entourant la COP 28 s’intensifie avec la nomination de Sultan Ahmed al-Jaber, ministre de l’Industrie et figure de proue dans le secteur pétrolier, comme président de la conférence. Cette décision a provoqué une vague de protestations parmi les militants environnementaux et les politiciens, alimentant le débat sur l’authenticité de l’engagement des EAU envers le changement climatique.

En dépit des critiques, les EAU poursuivent leur avancée dans le domaine des énergies renouvelables avec la ferme solaire d’Al Dhafra, tout en jouant un rôle central dans la prochaine COP 28. Cet événement sera l’occasion de discuter de sujets cruciaux tels que l’accélération de la transition vers les énergies renouvelables et le financement des pays les plus affectés par le dérèglement climatique. Les actions et décisions prises lors de cette conférence seront déterminantes pour l’avenir énergétique et environnemental, non seulement des EAU, mais du monde entier.