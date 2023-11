Face à des prévisions en Inde, l’Afrique est à un tournant

Ces derniers temps, l’Inde s’est positionnée comme un partenaire économie de premier choix pour l’Afrique. La superpuissance mondiale a considérablement augmenté ses volumes d’échanges commerciaux avec le continent. Pour de nombreux experts, le pays est en mesure de devenir à court terme le premier partenaire commercial de l’Afrique. Les ambitions de l’Inde sont très grandes.

Le pays asiatique a enclenché de grands chantiers et se pose désormais en véritable concurrent de pays comme les États-Unis ou encore la Chine. Pékin et New Delhi se livrent constamment une féroce bataille pour s’assurer le leadership dans divers domaines. L’Afrique est l’un des plus grands consommateurs de riz au monde et il se trouve que l’Inde est son principal fournisseur. Cependant, il ya quelques mois, pour préserver sa demande locale, l’Inde avait notifié son désir de réduire temporairement ses exportations de riz.

Cette décision des autorités indiennes avait provoqué une certaine panique sur les marchés africains. Certaines sources affirmaient que la troisième puissance économique mondiale allait lever ses restrictions en cette fin d’année 2023. Mais, d’après des informations rapportées par Bloomberg, cette mesure pourrait rester en vigueur jusqu’aux prochaines élections législatives qui auront lieu entre le mois d’avril et de mai 2024.

À quoi les pays africains, qui sont les principaux clients de l’Inde doivent-ils s’attendre ? New Delhi a pris des mesures pour interdire des exportations de riz brisé et de riz blanc non-basmati. Il faudra aussi s’attendre à une taxe sur les exportations de riz étuvé. Le riz est un aliment de base de la gastronomie indienne. Depuis plusieurs mois, la céréale est sujette à une forte inflation ce qui provoque des pénuries sur le marché local.

Alors que les élections législatives approchent à grands pas, le Premier ministre Narendra Modi ne veut prendre aucun risque pour frustrer sa base d’électeurs. Ainsi, selon d’éminents experts la mesure de restriction pourrait être prolongée même après les élections. L’Inde étant un mastodonte de la production de Riz, on imagine que le marché international sera fortement perturbé. Au niveau des différentes chancelleries africaines, la tension doit être forte.

Il faut commencer à chercher des alternatives pour assurer la demande en riz de la population africaine. Le continent peut se tourner vers les principaux concurrents de l’Inde que sont la Thaïlande, le Vietnam, le Pakistan ou encore les USA. À long terme, l’Afrique doit se doter de mécanismes pour assurer elle-même ses besoins en riz. Le continent possède les terres arables les plus importantes de la planète. Il faut valoriser ce potentiel en engageant des politiques agricoles audacieuses qui vont permettre à l’Afrique de franchir un cap et de ne plus dépendre de l’extérieur en ce qui concerne les denrées alimentaires stratégiques.