Factures d’électricité salées au Sénégal : la réaction de la CRSE

Avec le contexte de forte inflation, les Sénégalais ne savent plus où donner de la tête. Le panier de la ménagère souffre et le quotidien est difficile pour bon nombre de Sénégalais. Tout récemment, le journaliste Oumy Ndour a lancé une pétition afin de dénoncer le coût exorbitant des factures d’électricité. Selon Oumy Ndour, face à la cherté de la vie, il est inadmissible que les Sénégalais doivent se saigner pour régler des factures d’électricité.

La pétition a connu un franc succès, ce qui a poussé la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE) à réagir par l’intermédiaire de son premier responsable, Ibrahima Niane. Au cours d’une récente rencontre avec des structures ressources, Ibrahiama Niane a indiqué qu’une enquête va être initiée dans les plus brefs délais pour savoir pourquoi les factures d’électricité sont autant élevées.

Rappelons que la nouvelle équipe du CRSE a été installée il ya peu. Avec ce dossier, elle est devant le fait accompli. Ibrahiama Niane a déclaré qu’il est tout à fait normal qu’en de pareilles circonstances, la CRSE s’autosaisisse pour trouver des solutions aux préoccupations des consommateurs. « D’ici la semaine prochaine, toutes les parties prenantes seront invitées pour leur présenter les termes de référence, afin d’avoir leur retour, avant d’aller vers l’élaboration d’une méthodologie, c’est-à-dire voir comment mener l’enquête, avec qui, et naturellement aller sur le terrain enquêter et produire un rapport qui sera partagé. Certainement, il y aura des recommandations qui vont aller vers l’amélioration du système de facturation de la Senelec. Car ce qui intéresse le consommateur, c’est d’avoir une électricité en quantité, en qualité et à moindre coût, et c’est aussi important qu’il y ait une transparence au niveau de ce système de facturation, et l’enquête nous édifiera » dira le patron de Commission de régulation du secteur de l’énergie. Les consommateurs espèrent que la cherté des factures d’électricité sera bientôt qu’un mauvais souvenir.