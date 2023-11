Fermeture de la SUCOBE au Bénin : voici les explications du gouvernement

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

La clôture de la Sucrerie de Complant du Bénin (SUCOBE), suivie du licenciement collectif de ses employés, a été justifiée par le gouvernement lors d’une séance parlementaire en réponse à deux questions orales, l’une de l’opposition et l’autre de la mouvance. Hier jeudi 16 novembre 2023 Selon la ministre de l’Industrie et du Commerce, Alimatou Shadiya Assouman, a fait comprendre que la fermeture de la société découle du non-renouvellement du contrat de location-gérance liant les États du Bénin et du Nigeria à la société chinoise Complant. Ce contrat de 20 ans, arrivé à échéance le 7 mai 2023, n’a pas été renouvelé par l’entreprise chinoise, désormais détenue par un privé.

Il craignait de ne pas rentabiliser l’usine

Malgré les efforts du gouvernement pour renégocier le contrat, le repreneur privé a décidé de ne pas le renouveler, craignant de ne pas rentabiliser l’usine. Deux ans avant l’expiration du contrat, les gouvernements béninois et nigérian avaient cherché d’autres investisseurs, mais jusqu’à présent, ces efforts n’ont pas abouti. La ministre a souligné que, bien que de nombreuses visites aient eu lieu, aucune n’a conduit à des résultats concrets.

Publicité

Avant la fermeture, la sucrerie employait près de 300 agents permanents et jusqu’à cinq mille agents saisonniers. La cessation d’activité a entraîné le licenciement collectif de 209 agents permanents et a également touché les employés saisonniers. Il faut dire qu’en dépit de son important potentiel, la sucrerie n’a pas atteint les objectifs promis après l’expiration du contrat avec Complant. À en croire la ministre, les performances de la SUCOBE représentaient un tiers des prévisions.

La production de sucre, par exemple, était en moyenne de 185 584 tonnes par campagne, loin des 468 tonnes prévues. Malgré ces performances décevantes, la ministre a souligné que la SUCOBE restait une préoccupation gouvernementale en raison de son impact sur l’économie locale et nationale, générant des revenus à travers les taxes et les frais de location.