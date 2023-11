France: une start-up réalise un petit exploit

En France, une start-up du nom d’Unseenlabs marque une avancée remarquable dans le secteur spatial, illustrant parfaitement l’esprit innovant du New Space. Cette entreprise a su tirer parti des progrès technologiques pour développer une petite constellation de satellites dédiés à une mission unique : la détection et la géolocalisation de navires jusqu’alors indétectables. Leur approche révolutionne la manière dont les données spatiales sont utilisées, apportant une nouvelle perspective dans l’observation de la Terre depuis l’espace.

Unseenlabs s’est concentrée sur l’utilisation de constellations de petits satellites, une tendance de plus en plus répandue dans le New Space. Ces constellations, souvent développées par des start-ups soutenues par des investisseurs privés, ont ouvert la voie à de nouveaux marchés et services. La démarche d’Unseenlabs incarne cette tendance, mettant en évidence l’ingéniosité et la capacité d’innovation des entreprises françaises dans le domaine spatial.

L’idée derrière la constellation d’Unseenlabs est née de la collaboration entre Jonathan et Clément Galic, deux frères ingénieurs passionnés par le secteur spatial. Inspirés par le mouvement NewSpace aux États-Unis, ils ont conçu un service inédit : la surveillance des navires par la détection de leurs signaux radiofréquences depuis l’espace. Cette idée a germé face à un constat simple : une lacune significative en matière de visibilité sur les océans. Leur technologie permet aujourd’hui de suivre des navires non coopératifs, y compris ceux qui cherchent à échapper à la détection, jouant un rôle crucial dans la protection de l’environnement marin et la sécurité maritime.

Le développement de cette technologie n’a pas été sans défis. Unseenlabs a dû innover, notamment en concevant des satellites capables de détecter des signaux radiofréquences avec une seule unité, contrairement aux systèmes traditionnels basés sur la triangulation. Cette innovation a non seulement placé Unseenlabs à l’avant-garde technologique, mais a également offert un avantage concurrentiel significatif.

La constellation d’Unseenlabs fonctionne grâce à une technologie avancée qui capte les ondes électromagnétiques, spécifiquement les signaux radiofréquences, depuis l’espace. Cette capacité unique permet de détecter des navires même lorsqu’ils désactivent délibérément leurs systèmes de localisation pour se soustraire à la surveillance, un atout majeur dans la lutte contre des activités illicites telles que la pêche illégale ou le déversement d’hydrocarbures.

L’entreprise ne se repose pas sur ses lauriers. Avec l’ajout récent de deux nouveaux satellites à sa constellation, Unseenlabs continue de renforcer sa présence dans l’espace. L’objectif est clair : atteindre 25 satellites d’ici 2025, ce qui permettrait de surveiller les océans avec une précision et une fréquence inégalées. Cette ambition témoigne de la vision et de la détermination d’Unseenlabs à rester à la pointe de l’innovation dans le domaine spatial.