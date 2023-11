Francis Ngannou proche de la retraite? Ses dernières confidences

Share on Telegram

Francis Ngannou, le combattant camerounais réputé pour son talent exceptionnel dans le monde des sports de combat, a récemment partagé des réflexions intrigantes sur son avenir dans une interview pour « The Last Stand« . Ngannou, connu pour ses performances électrisantes, a exprimé un désir clair de ne s’affronter qu’aux meilleurs boxeurs, plutôt qu’un duel avec Derek Chisora. Cette approche sélective montre son engagement à offrir des spectacles de grande envergure, reflétant sa passion et son respect pour le sport.

D’un autre côté, Ngannou a surpris beaucoup en révélant sa préférence pour un affrontement contre Deontay Wilder plutôt qu’Anthony Joshua, s’il devait choisir son prochain adversaire. Par ailleurs, il a également laissé entendre qu’il pourrait envisager jusqu’à huit confrontations supplémentaires avant d’envisager une retraite, soulignant son désir de rester actif dans l’arène sportive pour encore un certain temps.

Une passion bien ancienne

La passion de Ngannou pour la boxe n’est pas un secret. Ayant toujours considéré la boxe comme un élément crucial de sa carrière, son passage récent dans le PFL confirme cette aspiration. L’éventualité d’un match contre Wilder en MMA ajoute une couche d’excitation, promettant un spectacle captivant pour les fans. Cette polyvalence dans le choix de ses combats démontre la polyvalence et l’adaptabilité de Ngannou en tant que sportif.

L’avenir de Ngannou dans le monde de la boxe pourrait être fortement influencé par des offres alléchantes venant d’Arabie Saoudite. Ces propositions, lucratives sur le plan financier, pourraient jouer un rôle clé dans la détermination de ses prochains pas. Cependant, la décision finale de Ngannou reste un mystère, laissant ses supporters dans une attente pleine de spéculations.

La perspective d’un combat entre Ngannou et Chisora, bien que Ngannou semble l’avoir écartée, reste un sujet de grand intérêt. Chisora, malgré des revers, est un adversaire de taille, connu pour son style agressif et son expérience. Un tel affrontement, s’il devait se concrétiser, pourrait non seulement valoriser le parcours de Ngannou, mais aussi offrir un combat mémorable aux fans de boxe.

Malgré une récente défaite contre Tyson Fury, l’aura et l’ambition de Ngannou restent intactes. Ce combattant emblématique du Cameroun continue de susciter un vif intérêt dans le monde des sports de combat, et son retour, que ce soit en boxe ou en MMA, est impatiemment attendu. Les conjectures abondent sur son avenir, mais une chose demeure certaine : Francis Ngannou n’a pas encore écrit le dernier chapitre de sa carrière déjà impressionnante.