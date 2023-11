GDIZ : Plus de 10 mille emplois créées, 40 mille autres annoncés en 2024

Dans la matinée de ce vendredi 24 novembre 2023, les responsables de la structure en charge du développement de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé ont eu une session d’échanges avec les hommes des médias béninois. L’objectif de cette rencontre était en effet de faire le point de l’état d’avancement des travaux de constructions, les usines déjà installées et celles en cours de construction au sein de la zone.

Le directeur de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie du Bénin (Sipi Bénin), Letondji Béhéton et celui de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) Laurent Gangbes ont fait le point des différentes actions qui ont été faites dans le cadre du développement de la zone industrielle de Glo-Djigbé. On retient que la Gdiz s’étend sur une superficie totale de 1640 hectares. Selon le directeur de la Sipi, au total, 400 hectares sont déjà exploités après seulement quelques années d’utilisation. Pour lui, à en croire les estimations qui avaient été faites, ce niveau d’avancement devrait être atteint après 5 ans.



Il fait remarquer que les différents mécanismes mis sur pied pour rassurer et mettre en confiance les investisseurs ont contribué à l’atteinte de ces résultats en un temps records. Ainsi, après le démarrage de ses activités en juin 2021, 36 investisseurs sont déjà présents au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé et opèrent dans différents secteurs. Ils exploitent les 400 premiers hectares qui ont été aménagés à cet effet. De façon concrète, 12 unités de productions sont déjà opérationnelles et ont permis la création de plus de 10 mille emplois directs. Au nombre des unités de production qui sont déjà disponibles, Letondji Béhéton a fièrement fait remarquer par exemple qu’au Bénin, les Amandes de cajou sont déjà obtenues.

La société Kaju / Bénin Cashew S.A dispose de cinq unités de production au sein de la zone industrielle. Sa capacité de production est évaluée à 120 000 tonnes de noix de cajou brutes / an. Ses activités au Bénin permettent d’employer directement 2000 personnes et 500 autres de façon indirecte. Il en est de même pour le Soja qui est déjà transformé par une autre société. Selon les perspectives qui ont été annoncées lors de cette rencontre, plusieurs autres unités de productions sont en cours d’installations ou de construction. Il s’agit d’un total de 14 unités qui pourront générer d’ici 2024 plus de 40 000 nouveaux emplois au sein de la Zone Industrielle et Économique de Glo-Djigbé. Ils estiment ainsi que l’impact économique de la Gdiz est visible parce qu’il touche directement le quotidien des populations.