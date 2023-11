Gdiz : un Parc Textile moderne bientôt mis en service

Dès le mois de décembre, il sera mis en service au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé, un Parc Textile. L’annonce a en effet été faite par les responsables de la Gdiz lors d’une visite guidée qu’ils ont organisée à l’endroit des hommes des médias dans le but de faire toucher du doigt ce qui se fait au sein de la Zone.

Grâce à la Zone industrielle de Glo-Djigbé, le Bénin pourra très bientôt se vanter d’avoir un Parc Textile. Il s’agit en effet d’une installation dont le but est de transformer entièrement sur place le coton produit au Bénin. Ce parc textile prend en compte tous les niveaux de transformation. Ceci part de la filature en passant par le tissage, la teinture jusqu’à la confection de vêtements ou des choses telles que des serviettes, des draps et bien d’autres. Concrètement, 03 unités intégrées de textile sont installées sur 50 hectares. Ces installations ont la capacité de produire 40.000 tonnes par an soit 12.7% de la quantité totale de fibre de coton produit par an au Bénin.

La première unité sera fonctionnelle dès le mois de décembre et permettra d’employer 20 mille personnes au sein de la zone. Les deux autres unités seront fonctionnelles en 2024 selon les confidences qui ont été faites par les responsables de la Zone industrielle de Glo-Djigbé. « Vous êtes dans l’enceinte de l’une des unités intégrées de textile qui va transformer notre coton de la fibre au vêtement. Ceci change le paradigme économique de notre pays« , a affirmé M Létondji Béhéton. Le directeur de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) Laurent Gangbes pour sa part a tenu à mettre l’accent sur le caractère neuf de cette usine qui est sur le point d’être mise en service.

Pour lui, c’est une révolution parce qu’il s’agit du premier parc intégré de textile au Bénin, en Afrique et au monde. « Il y a des machines qui font à peu près 70 mètres et une trentaine assurent la filature. Il n’y a pas dans le monde une unité de transformation de textile qui soit aussi grande et aussi moderne que cette unité. La valeur ajoutée de toutes ces activités restera dans notre pays au Bénin », s’est réjoui le directeur de l’Apiex. « C’est un changement radical de la structure de notre économie. La Zone industrielle de Glo-Djigbé est une zone d’espoir, d’avenir et surtout une zone qui va tenir ses prochaines », a notamment poursuivi Laurent Gangbes.