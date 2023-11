Guillaume Soro disparu des radars selon son parti

Share on Telegram

Guillaume Soro, l’ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire et ex-président de l’Assemblée nationale, semble avoir mystérieusement disparu. D’après les informations relayées par la cellule de communication de Soro, il aurait été porté disparu à Istanbul en Turquie. Cette nouvelle est d’autant plus inquiétante que, plus tôt dans la journée, un avertissement avait été lancé concernant un éventuel plan d’Abidjan pour appréhender Soro à Istanbul.

Le contexte autour de cette disparition est troublant. Selon les proches de Soro, le procureur de la Cour d’appel d’Abidjan, Mme Nayé Henriette Sori, accompagnée de policiers, serait actuellement dans la capitale turque. Leur présence alimente les rumeurs d’une possible tentative d’arrestation de Soro, bien que cela reste pour l’instant une spéculation.

Le parti réagit

Dans un communiqué de presse daté du 3 novembre 2023, le parti de Guillaume Soro, Générations et Peuples Solidaires (GPS), (interdit en Côte d’Ivoire) confirme que leur leader aurait dû atterrir à l’aéroport international d’Istanbul ce matin à 11h35. Cependant, depuis son embarquement sur le vol TK717 de Turkish Airlines, il n’a montré aucun signe de vie. Face à cette situation alarmante, GPS exhorte officiellement les autorités turques et ivoiriennes à éclaircir les circonstances de cette disparition.

Le parti a également annoncé la mise en place d’une cellule de crise. Cette dernière aura pour objectif de surveiller attentivement l’évolution de la situation et de rassembler toutes les informations possibles concernant l’endroit où se trouve Soro. Les membres du GPS et les proches de l’ancien Premier ministre restent très inquiets et espèrent obtenir des réponses rapidement. Pour rappel, M. Soro a été condamné par contumace à la prison à perpétuité, le 23 juin 2021, par le tribunal criminel d’Abidjan.

Pour l’instant, le mystère demeure. La disparition de Guillaume Soro, une figure politique majeure de la Côte d’Ivoire, est susceptible de créer des tensions à la fois en Côte d’Ivoire et en Turquie. Les jours à venir seront déterminants pour comprendre ce qui est réellement arrivé à Soro et quelle sera la réaction de la communauté internationale face à cette affaire.