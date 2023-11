Irlande: une attaque au couteau fait 5 blessés dont 3 enfants

Share on Telegram

Un tragique événement s’est déroulé dans le nord du centre-ville de Dublin, lorsque cinq personnes, dont trois enfants, ont été blessées dans une attaque au couteau. L’incident, qui a eu lieu jeudi après-midi, a provoqué une vive émotion dans la capitale irlandaise. La police a rapidement interpellé un suspect à proximité de Parnell Square, en possession d’une arme blanche. Parmi les blessés, une jeune fille et une femme adulte sont dans un état critique, tandis que les autres victimes souffrent de blessures moins graves.

L’attaque s’est déroulée près d’une école, ajoutant à la gravité de la situation. Le suspect, dans un geste de violence soudain et inexpliqué, a d’abord attaqué une femme avant de s’en prendre à des enfants. Des passants héroïques, dont Siobhan Kearney, ont joué un rôle clé en intervenant pour stopper l’agresseur. Le suspect, qui semblait également blessé – possiblement par ses propres actions – a été pris en charge par les services d’urgence et transporté à l’hôpital.

La réponse des autorités irlandaises a été prompte et déterminée. Le Premier ministre Leo Varadkar s’est exprimé sur l’incident, se disant choqué par l’attaque et louant l’intervention rapide des services d’urgence. La ministre de la Justice, Helen McEntee, a également réagi, exprimant sa profonde consternation et assurant que les responsables de cet acte seront traduits en justice.

La police, après un examen initial de la situation, ne traite pas cet incident comme un acte de terrorisme et n’est pas à la recherche d’autres suspects. Cet acte de violence inattendu a profondément marqué la communauté dublinoise, laissant les citoyens et les autorités en état de choc, mais résolus à soutenir les victimes et à poursuivre la quête de justice.