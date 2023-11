« J’ai hâte d’être Mme Bezos » : la fiancée de Jeff Bezos annonce les couleurs du mariage

Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, est considéré comme l’un des hommes les plus influents de la planète. Son entreprise a permis de révolutionner le secteur du e-commerce avec de nombreuses innovations. Cela fait quelque temps maintenant que le natif d’Albuquerque a laissé la direction d’Amazon à Andy Jassy. Cependant, avec son statut d’actionnaire majoritaire, le milliardaire continue d’être le pilier central de son entreprise.

Côté vie personnelle, le fondateur d’Amazon fut marié durant de longues années à MacKenzie Scott. Leur union a pris fin en 2019 avec un divorce très salé pour Jeff Bezos. En effet, une très grosse partie de la fortune de Jeff Bezos (38 milliards de dollars) lui fût amputé au profit de son ex épouse. Selon certaines indiscrétions, cette situation est restée en travers de la gorge du milliardaire. Le quinquagénaire a vite fait de retrouver l’amour auprès de l’animatrice Lauren Sanchez.

Publicité

Les deux personnalités se sont fiancées au mois de mai. Actuellement, les préparatifs du mariage vont bon train. Jeff Bezos et sa fiancée se sont récemment exprimé dans les colonnes du magazine Vogue. L’animatrice de 53 ans a signifié qu’elle est très impatiente de devenir officiellement l’épouse de la troisième personne la plus fortunée du monde.

Elle a affirmé qu’elle a déjà des idées en ce qui concerne sa future robe de mariée. Dior, Dolce & Gabbana et Valentino sont les grands créateurs susceptibles de lui élaborer sa robe. « Oui, à 100 %. J’ai hâte d’être Mme Bezos. Est-ce qu’il (mariage) sera grand ? Est-ce qu’il aura lieu à l’étranger ? Nous ne savons pas encore. Nous ne sommes fiancés que depuis cinq mois ! » a laissé entendre l’ancien patron d’Amazon. Jeff Bezos de son côté est très enthousiaste à l’idée de cheminer auprès de Lauren Sanchez.

Pendant son entretien à Vogue, il a affirmé ceci : « Lauren a une intuition incroyable, c’est presque semblable à des pouvoirs de sorcière. Elle voit des choses que d’autres ne voient pas. Elle est vraiment très sensible aux autres et à ce qu’ils pensent ». On imagine que le milliardaire américain a tiré les leçons de son dernier mariage avec MacKenzie Scott et que des gardes fous seront constitués pour parer à toutes éventualités.

Publicité

Pour le moment, la date du mariage n’a pas été précisé, mais selon des oreilles indiscrètes, ça ne saurait tarder. En attendant, Jeff Bezos et Lauren Sanchez continuent de profiter de leurs fiançailles. Depuis qu’il a quitté la tête du groupe Amazon, Jeff Bezos est beaucoup moins stressé que par le passé et il fait en sorte de jouir de sa richesse.