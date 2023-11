Kabou Kabou, le jeu de culture générale 100% Bénin débarque sur WhatsApp

Bienvenue dans l’univers sensationnel de Kabou Kabou, le jeu de culture générale dont les questions portent exclusivement sur le Bénin ! Lancé le 30 octobre 2023 par la société KAMGOKO, Kabou Kabou promet une expérience inédite à tous les passionnés de découvertes et de défis intellectuels.

Plongez dans une aventure captivante de deux mois, où chaque participant est invité à explorer le Bénin à travers des questions passionnantes mêlant entre autres histoire, littérature, géographie, culture, sport et politique. Mais la cerise sur le gâteau? La possibilité de remporter des lots en numéraire, dont le jackpot étincelant

d’un million de francs CFA !

Comment ça marche ?

Kabou Kabou propose un défi intellectuel unique. Répondez en 10 secondes à des questions variées sur la culture, le sport, la politique, la littérature, l’histoire et l’actualité du Bénin. Chaque bonne réponse vous rapporte des points selon le niveau de difficulté de la question, tandis que les mauvaises réponses en retirent. Plus vous cumulez de points, plus vous grimpez dans le classement quotidien et hebdomadaire, ce qui augmente vos chances d’être parmi les gagnants journaliers, bi-hebdomadaires et finaux. Le jeu est ouvert à tous, Béninois et étrangers, dès l’âge de 18 ans.

Des gains à gogo

Kabou Kabou ne lésine pas sur les récompenses ! Chaque jour, les 5 meilleurs joueurs remporteront des sommes allant de 5000 à 25 000 FCFA. Toutes les deux semaines, les deux leaders du classement empochent chacun 50 000 FCFA. Et à la

fin du jeu le 31 décembre, cinq super-gagnants tirés au sort parmi ceux ayant cumulé au moins 5000 points se partageront des primes allant jusqu’à 1 000 000 FCFA. Une motivation supplémentaire pour devenir incollable sur le Bénin !

Un divertissement contrôlé

Kabou Kabou est organisé en partenariat avec la Loterie Nationale du Bénin et autorisé par le Ministère de l’Économie et des Finances sous l’arrêté ministériel N°2023-2783/MEF/DC/SGM/LNB/SP/15456623 du 04/10/2023. La régularité et la transparence du jeu sont garanties par Maître Simplice Dako, huissier de justice, qui supervise l’ensemble du processus. Le tirage au sort du 31 décembre sera également réalisé sous son contrôle.

Comment jouer ?

Kabou Kabou est un jeu innovant qui se joue exclusivement sur WhatsApp. Pour jouer il vous suffit d’envoyer “BOU” par WhatsApp au numéro suivant 50 50 50 60. Ne manquez pas cette opportunité unique de vous divertir : Kabou Kabou n’attend plus que vous.

À propos de KAMGOKO

KAMGOKO est une société d’ingénierie logicielle installée au Bénin et travaillant avec plusieurs clients grands comptes un peu partout en Afrique. Kabou Kabou est une initiative de divertissement ludique et éducatif, avec l’ambition d’un déploiement dans d’autres pays africains. C’est également le premier d’une série de solutions à venir dans les prochaines semaines pour changer et améliorer l’expérience des internautes au Bénin et en Afrique.