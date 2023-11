Kylian Mbappé bat Cristiano Ronaldo et Messi dans ce classement

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

La saison de football bat actuellement son plein avec la trêve hivernale qui approche à grands pas. Au sein des grands championnats européens, la lutte pour le leadership fait rage. Les superstars sont au rendez-vous avec des prestations XXL qui tiennent en haleine les aficionados. En Ligue 1, après sa victoire nette et sans bavure face à Reims, le Paris Saint-Germain a pris les commandes du classement.

La superstar Kylian Mbappé a réalisé une prestation stratosphérique en inscrivant un fabuleux triplé. Le natif de Bondy a entamé la saison tambours battant avec un niveau de jeu exceptionnel. D’autres joueurs comme l’inévitable Erling Haaland ou le prodige Jude Bellingham font des merveilles dans leurs clubs respectifs. Les différentes prestations de ces virtuoses du ballon rond se font sentir dans la vente des maillots.

Publicité

D’après les données de la société de vente en détail en ligne Fanatics, Jude Bellingham est le footballeur dont le maillot a été le plus vendu au cours du mois d’octobre. Erling Haaland vient en 2ᵉ position alors que Kylian Mbappé se positionne à la 3ᵉ place. À noter que dans ce classement, on n’aperçoit nulle part la trace des deux mastodontes du football mondial, à savoir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Les deux superstars, qui évoluent dans des championnats dits « mineurs » n’ont plus le même impact marketing au niveau des ventes de maillots que par le passé. Considéré comme le successeur du Portugais et de l’argentin, Kylian Mbappé affole les chiffres depuis cinq saisons maintenant. La génération Messi-Ronaldo est entrain de transmettre le flambeau à une génération de loups aux dents longues dont les figures de proues sont Kylian Mbappé, Erling Haaland et Jude Bellingham.

Derrière ce trio, d’autres joueurs arrivent à bien se positionner au niveau de la vente des maillots. C’est le cas de Vinicius Jr coéquipier de Bellingham au Real Madrid qui est classé 4ᵉ dans la hiérarchie des joueurs ayant vendu le plus de maillot durant le mois d’octobre. Actuellement, Bellingham est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète.

Publicité

Cette année, l’ex-joueur du Borussia Dortmund a remporté le Golden Boy (prix récompensant le meilleur jeune joueur du monde). Il est l’homme en forme de la Casa Blanca et tout porte à croire qu’il pourrait rester en tête de la vente des maillots pour les mois à venir. Découvrez ci-dessous le classement complet des 10 maillots de footballeurs les plus vendus :