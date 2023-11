La Chine et les Emirats signent un contrat astronomique

Les Émirats arabes unis et la Chine viennent de consolider davantage leurs liens financiers en renouvelant un accord d’échange de devises d’une importance majeure. Cette alliance, prolongée pour une durée de cinq ans, a une valeur estimée à 18 milliards de Dh ou l’équivalent de 35 milliards de yuans. En effet, ce renouvellement de l’accord entre la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) et la Banque populaire de Chine démontre l’engagement des deux nations à renforcer leur coopération économique.

Cette initiative vise principalement à stimuler la liquidité des monnaies nationales des Émirats arabes unis et de la Chine, tout en consolidant la collaboration financière entre les deux pays. En prolongeant cet accord, les autorités financières des Émirats arabes unis et de la Chine cherchent à encourager les échanges commerciaux et à favoriser un environnement économique plus stable et prospère.

La signature de ce protocole d’accord lors d’une cérémonie à Hong Kong entre Khaled Mohamed Balama de la CBUAE et Pan Gongsheng de la Banque populaire de Chine ouvre de nouvelles perspectives. En effet, ce partenariat comprend des projets ambitieux liés à la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), tels que le projet « mBridge ». Cette initiative a pour objectif de faciliter des paiements transfrontaliers plus sécurisés et instantanés, représentant ainsi une avancée significative dans le domaine des transactions financières internationales.

Ce protocole d’accord ne se limite pas seulement au développement de la CBDC. Il inclut également un engagement mutuel à partager leur expertise respective dans le domaine des monnaies numériques. De plus, il prévoit la mise en place de solutions financières innovantes basées sur la technologie, visant ainsi à impulser la croissance économique des deux nations.

Parmi les mesures incluses dans cet accord, la formation de spécialistes en technologies financières et l’organisation de visites bilatérales revêtent une importance particulière. Ces initiatives ont pour but de promouvoir l’échange de connaissances et de bonnes pratiques, renforçant ainsi la coopération économique entre les Émirats arabes unis et la Chine.