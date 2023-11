La Chine forme 400 officiels nigérians à la production de riz

Le riz est l’un des aliments de base les plus consommés en Afrique subsaharienne. Sa demande est en croissance constante, reflétant l’augmentation démographique et les changements dans les habitudes alimentaires des populations. Dans cette optique, le partenariat entre le Nigeria, l’un des plus grands consommateurs de riz de la région, et la Chine, un géant agricole mondial, revêt une importance particulière.

La Chine a, à travers son entreprise Green Agriculture West Africa Limited, initié un ambitieux programme de formation technique. Ainsi, 400 responsables gouvernementaux nigérians ont été formés pour renforcer la coopération et les échanges agricoles entre les deux pays. Au-delà de la formation, cette entreprise chinoise a instauré une dynamique de coopération durable avec le Nigeria, en créant sept coopératives agricoles et en collaborant avec plus de 5 000 petits agriculteurs locaux. Ces actions visent à diffuser des techniques novatrices de production de semences de riz et de maïs.

L’entreprise a également introduit la variété de riz GAWAL R1, qui se distingue par son rendement supérieur de 30% par rapport aux variétés locales les plus courantes. Une telle innovation pourrait significativement augmenter la production rizicole locale et contribuer à réduire la dépendance du Nigeria vis-à-vis des importations de riz.

Pour couronner le tout, la mise en place du « CGCOC Agriculture High-tech Abuja Industrial Park » à Abuja souligne l’entente entre la Chine et le Nigeria pour une sécurité alimentaire dans le pays africain. Ce parc, associé au « China-Aid Nigerian Agriculture Technology Demonstration Center« , marque une étape majeure dans la consolidation des relations agricoles sino-nigérianes, avec l’espoir d’un avenir plus prospère pour le secteur agricole du Nigeria.