La Chine travaille sur une arme redoutable anti-sous-marins

Des chercheurs chinois de Xian ont récemment fait parler d’eux en développant une approche novatrice pour contrer les sous-marins ennemis, en utilisant une combinaison de technologies avancées. Ils ont réussi à transformer des lance-roquettes en de redoutables « tueurs de sous-marins » capables de frapper des cibles à près de 200 kilomètres des côtes. Cette avancée représente un tournant dans la lutte anti-sous-marine, en exploitant la puissance des drones et de l’intelligence artificielle pour traquer et détruire les sous-marins ennemis.

Les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques pour démontrer l’efficacité de ce système innovant. Selon leurs modèles, le système est capable de détecter et d’intercepter une torpille à moins de deux mètres d’un sous-marin, seulement deux à six minutes après son amerrissage. Cette capacité surpasse de loin les méthodes conventionnelles de défense anti-sous-marine, offrant une réponse rapide et précise face à une menace sous-marine.

Imaginez une situation où un sous-marin nucléaire évolue en toute sécurité dans les eaux internationales, lorsque soudainement une torpille apparaît sur le sonar, dérivant sans but dans le lointain. Quelques minutes plus tard, comme guidée par une main invisible, elle commence à se rapprocher du sous-marin. Des opérateurs sonar entendent d’autres éclaboussures venant d’en haut, signalant l’arrivée de plus de torpilles. Le capitaine est pris au dépourvu.

La portée typique d’une torpille est d’environ 40 kilomètres (25 miles), et il n’y a pas de navires ou d’aéronefs militaires à proximité pour servir de plateforme de lancement. De plus, le sous-marin se trouve encore à des centaines de kilomètres des côtes chinoises. Cependant, grâce à cette technologie, les chercheurs chinois ont démontré qu’ils pouvaient localiser et détruire un sous-marin ennemi à longue distance en utilisant un lance-roquettes, un scénario qui n’avait jamais été envisagé dans la guerre anti-sous-marine.

Les systèmes d’artillerie de roquettes peuvent tirer plusieurs projectiles propulsés par roquettes en succession rapide. Les versions plus avancées, telles que le M142 HIMARS utilisé lors du conflit en Ukraine, peuvent atteindre des cibles précises avec des munitions guidées. On estime que la Chine a déployé un grand nombre de lance-roquettes à longue portée le long de ses côtes, certains étant montés sur des navires de guerre. Cette nouvelle capacité renforce considérablement les capacités de défense de la Chine et peut potentiellement transformer la dynamique de la guerre sous-marine.