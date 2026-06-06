Mondial 2026 : 40 supporters marocains bloqués par les USA, sans la moindre explication

Depuis le début de l’année 2025, l’administration Trump a durci les conditions d’entrée sur le territoire américain pour les ressortissants de plusieurs pays africains, instaurant restrictions de visas et, dans certains cas, des cautions pouvant atteindre 15 000 dollars. Des dizaines de supporters marocains se retrouvent aujourd’hui dans l’impossibilité de rejoindre les États-Unis pour assister à la Coupe du monde.

Quarante membres de l’Association des supporters de l’équipe nationale marocaine ont vu leur demande de visa rejetée par le consulat américain à Casablanca, à quelques jours du coup d’envoi du Mondial 2026. Sur 42 dossiers déposés par des fans originaires de plusieurs villes du royaume, seuls deux résidents de Marrakech ont obtenu une autorisation d’entrée sur le territoire américain.

Des billets achetés, des frais engagés

Les personnes concernées avaient anticipé leur déplacement en acquérant leurs billets pour la phase de groupes bien avant la compétition. Les dépenses engagées — billets, réservations, démarches administratives — ne seront pas remboursées automatiquement. Le président de l’Association des supporters n’a obtenu aucune justification de la part des autorités consulaires américaines, qui n’ont communiqué aucun motif officiel pour expliquer ces refus en série.

Cette situation ne concerne pas uniquement les fans. Le défenseur international marocain Zakaria El Ouahdi, évoluant au club belge de Genk, s’est vu refuser le visa à deux reprises et n’a pas pu rejoindre la sélection lors de son départ vers les États-Unis début juin. La Fédération royale marocaine de football travaille à régulariser sa situation avant le premier match des Lions de l’Atlas, prévu le 13 juin face au Brésil au MetLife Stadium du New Jersey.

Un assouplissement qui ne profite pas à tous

Washington avait annoncé, dans les semaines précédant le tournoi, une exemption de la caution de 15 000 dollars pour les ressortissants de 50 pays détenteurs de billets de match valides — une mesure censée faciliter l’accès au Mondial pour les supporters étrangers. Le Maroc figure parmi les pays concernés par cette exemption. Elle n’a toutefois pas suffi à lever les obstacles pour les membres de l’association, dont les dossiers ont été rejetés sans que cette disposition leur soit appliquée de manière effective. Les supporters déboutés espèrent un réexamen de leurs demandes avant le 13 juin, date à laquelle le Maroc entre en compétition.