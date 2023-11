La demande d’uranium explose dans le monde, les prix vont suivre

Publicité

L’industrie de l’énergie nucléaire, après avoir vécu des décennies de déclin, connaît actuellement une renaissance inattendue. Ce revirement est en grande partie dû à l’explosion des prix des énergies fossiles et aux différentes guerres, des événements qui ont conduit les dirigeants à reconsidérer le nucléaire comme une avenue fiable pour assurer leur indépendance énergétique. De ce fait, la demande d’uranium, combustible clé pour l’énergie nucléaire, a atteint des sommets inégalés depuis une décennie.

De plus, l’urgence du changement climatique et les besoins énergétiques mondiaux grandissants ont poussé de nombreux experts et partisans à mettre en avant les avantages uniques de l’énergie nucléaire. Contrairement aux énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien, qui dépendent fortement des caprices de la nature, le nucléaire offre une source d’énergie sans carbone beaucoup plus stable et fiable.

Une avancée pour certains

L’innovation dans le domaine du nucléaire est également un moteur essentiel de ce regain d’intérêt. Les petits réacteurs modulaires, par exemple, sont vus par beaucoup comme une avancée prometteuse. Ils, ainsi que les infrastructures nucléaires existantes, positionnent l’énergie nucléaire comme une source d’énergie viable et pérenne pour répondre aux défis énergétiques actuels et futurs.

Toutefois, ce regain d’intérêt pour le nucléaire entraîne une conséquence directe : une augmentation vertigineuse de la demande d’uranium. Cela représente une opportunité sans précédent pour les pays producteurs d’uranium, notamment en Afrique. Les géants de l’industrie minière ne sont pas en reste. Kazatomprom, le premier producteur mondial d’uranium basé au Kazakhstan, a annoncé son intention de relancer ses opérations minières à plein régime dès 2025. Cette décision met fin à une restriction de la production qui a duré sept ans, une période marquée par une demande faible et des prix de l’uranium historiquement bas.

L’annonce de Kazatomprom illustre le tournant majeur que connaît actuellement le marché de l’uranium. Après des années de vaches maigres, le secteur est désormais en plein essor. Cependant, si cette tendance à la hausse se poursuit, il est fort probable que les prix de l’uranium suivront également cette trajectoire ascendante, impactant ainsi l’économie mondiale.