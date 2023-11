La fortune de ces deux milliardaires a bondi considérablement

Mardi dernier, les deux géants de l’industrie, LVMH et Tesla, ont connu une envolée spectaculaire sur le marché boursier, propulsant les patrimoines de Bernard Arnault et Elon Musk vers de nouveaux sommets. Cette montée fulgurante a permis à ces magnats d’accroître leurs fortunes respectives de 10 milliards de dollars pour Arnault et de 7 milliards pour Musk. Les actions de LVMH, leader mondial du luxe, ont grimpé de 2,7 %, tandis que celles du constructeur de véhicules électriques Tesla ont enregistré une hausse impressionnante de 6,1 %.

Cette augmentation remarquable des fortunes d’Arnault et Musk n’est pas une coïncidence fortuite. Elle découle en grande partie de la réaction positive des investisseurs face à la chute de l’inflation aux États-Unis. Cette baisse de l’inflation a particulièrement bénéficié aux valeurs de croissance, parmi lesquelles figurent LVMH et Tesla. Les investisseurs ont ainsi renouvelé leur confiance en ces entreprises, entraînant une augmentation significative de leurs valorisations boursières.

Publicité

Cette tendance à la hausse n’est pas seulement un événement ponctuel. Depuis le début de l’année, les patrimoines d’Arnault et Musk ont connu une croissance vertigineuse, respectivement de 8,2 milliards et 84,1 milliards de dollars. Leurs fortunes s’élèvent désormais à 170,3 milliards et 221,1 milliards de dollars, faisant d’eux les hommes les plus riches du monde.

L’influence de cette croissance astronomique repose en grande partie sur la réaction des marchés suite à la publication de données montrant une inflation moins élevée que prévu aux États-Unis. Cette nouvelle a ravivé l’espoir d’une fin imminente du cycle de remontée des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. En conséquence, les taux à long terme aux États-Unis ont chuté, stimulant ainsi la valorisation théorique des actions des entreprises à croissance constante, dont font partie LVMH et Tesla.

Au-delà de l’impact positif lié à la baisse des taux à long terme, LVMH a également bénéficié de signes encourageants quant à la stabilisation de l’économie chinoise, un marché essentiel pour le secteur du luxe. Pendant ce temps, Tesla a profité de la reprise fulgurante du marché boursier américain depuis fin octobre. De plus, des rumeurs selon lesquelles l’entreprise envisagerait de produire un véhicule abordable en Europe ont suscité un vif intérêt chez les investisseurs.

Publicité

Cependant, malgré cette ascension impressionnante, LVMH a déçu les attentes avec ses résultats du troisième trimestre. Des performances mitigées dans la plupart de ses divisions, conjuguées à des défis de consommation en Chine et à une normalisation de la demande en Europe, ont entraîné des préoccupations quant à ses bénéfices futurs. De plus, les récentes annonces de géants du secteur du luxe, tel que Richemont, signalant une demande décevante pour leurs produits haut de gamme, ont semé un certain scepticisme quant à la trajectoire future des profits de LVMH et du secteur dans son ensemble.