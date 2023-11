La GDIZ fait un nouveau pas pour la qualité de ses produits

Le développeur panafricain d’Écosystèmes industriels ARISE‌ ‌Integrated‌ ‌Industrial‌ ‌Platforms‌ ‌(ARISE IIP)‌ poursuit sa lutte pour la qualité des services fournis au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz). En effet, en marge de l’Intra-African Trade Fair (IATF) un partenariat a été noué entre African Export-Import Bank et ARISE IIP. Le but réel de cette initiative est de rehausser les standards de qualité.

Il sera désormais mis en place l’AQAC pour fournir des services d’évaluation de conformité tels que les tests, les inspections et la certification. A en croire certains partenaires de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz), sa participation à ce projet est une étape significative vers une croissances durable au Bénin. Ce partenariat entre le développeur panafricain d’Écosystèmes industriels ARISE‌ ‌Integrated‌ ‌Industrial‌ ‌Platforms‌ ‌(ARISE IIP)‌ et le African Export-Import Bank vient garantir les plus hauts standards de qualité pour tous les produits issus de la GDIZ.

Rappelons qu’avant cette initiative, le directeur de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (Sipi-Bénin), Létondji Beheton a récemment lancé la cellule Safer (Sécurité, accompagnement, formation, évaluation, et réseau) de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz). Il s’agit d’un outil dont le but est de veiller au respect des normes internationales de Qualité, d’hygiène, de sécurité et d’environnement (Qhse).

Cette cellule, entre autre, se chargera d’identifier les lacunes en matière de respect des normes juridiques liées aux travailleurs, de sécurité au travail, d’aspects environnementaux et de conditions de travail ; de combler les lacunes en fournissant des services de soutien tels que la formulation de politiques, la formation et le renforcement des capacités et les audits ; et d’aider les industries à enquêter sur leurs accidents et incidents, de disposer d’Epi (Equipements de protection individuelle) pour leurs personnels, ainsi que le développement d’initiatives plus efficace de gestion des déchets.

Notons également que la participation de la Zone Industrielle et économique de Glo-Djigbé (GDIZ) aura marqué plus d’un lors de sa participation à l’édition 2023 de l’Intra-African Trade Fair (IATF) 2023. Ce grand rendez-vous qui a eu lieu au Caire, en Égypte a permis de mettre en lumière le label #MadeInBenin. L’international ivoirien Didier Drogba a également été séduit par ces vêtements et leur qualité. L’icône africaine du football mondial a profité de cette occasion pour rendre un hommage au développeur panafricain d’Écosystèmes industriels ARISE‌ ‌Integrated‌ ‌Industrial‌ ‌Platforms‌ ‌(ARISE IIP)‌.