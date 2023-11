L’espace, autrefois considéré comme une frontière lointaine et pacifique, est devenu un champ de bataille géopolitique de plus en plus contesté. Cette escalade est soulignée par la récente mise en garde d’un expert en droit spatial à l’encontre des satellites commerciaux, notamment ceux de Starlink, la constellation de Elon Musk. Ces satellites, utilisés pour soutenir les communications militaires ukrainiennes, pourraient désormais être perçus comme des cibles militaires légitimes, notamment par la Russie. Cette situation met en lumière la réalité complexe et potentiellement dangereuse de l’implication des technologies civiles dans les conflits armés.

L’avertissement a été prononcé par le major Jeremy Grunert, officier du corps des juges-avocats généraux de l’armée de l’air américaine, lors d’une conférence spatiale britannique. Selon The Telegraph, Grunert a souligné la nécessité pour les entreprises spatiales de rester en dehors des conflits pour éviter de devenir des cibles. Cette préoccupation est exacerbée par les avertissements de l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, qui a mentionné la possibilité d’une réponse nucléaire à l’ingérence de Musk dans le conflit russo-ukrainien.

Un avertissement clair d’une autre personnalité

La menace posée par la Russie dans l’espace a été clairement articulée par Vladimir Ermakov, un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères russe. Ermakov a évoqué la capacité et la volonté de la Russie de cibler des satellites commerciaux occidentaux, en particulier ceux impliqués dans le soutien des opérations militaires ukrainiennes. Ces satellites, bien que principalement à usage civil, pourraient être perçus comme des cibles de représailles en raison de leur rôle dans le conflit. Cette déclaration de Ermakov souligne un changement alarmant dans la stratégie militaire et spatiale, révélant une zone de conflit émergente où les distinctions traditionnelles entre les infrastructures civiles et militaires deviennent de plus en plus floues.

Des précédents historiques

Grunert a établi des parallèles avec les précédents historiques de la Seconde Guerre mondiale, où les infrastructures civiles étaient souvent ciblées en raison de leur utilité militaire. Dans le contexte actuel, l’utilisation de Starlink pour le ciblage des drones ukrainiens pourrait théoriquement classer ces satellites comme des cibles militaires. Cette perspective met en lumière la vulnérabilité potentielle des actifs spatiaux civils dans les conflits armés.

Cette situation est encore compliquée par les actions récentes de Musk lui-même. Selon un extrait du livre de Walter Isaacson, Musk a brièvement fermé les réseaux de communication de Starlink utilisés par l’armée ukrainienne, empêchant une attaque sur la flotte navale russe en Crimée. Cette intervention, tout en évitant une escalade majeure, soulève des questions sur le rôle des entreprises privées dans les stratégies militaires.

Avec la polémique sur l’annonce d’Elon Musk concernant les organisations à Gaza, l’on a une situation qui démontre clairement comment les entreprises spatiales, initialement axées sur des objectifs commerciaux, se retrouvent au cœur de tensions internationales, brouillant davantage la ligne entre les applications civiles et militaires. Ce développement souligne la nécessité d’une réflexion approfondie sur les implications de l’utilisation de technologies spatiales dans les conflits contemporains.