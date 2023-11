La Russie veut interdire le mouvement LGBT jugé extrémiste

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Le ministère russe de la Justice a récemment annoncé son intention de classer le mouvement LGBT+ comme « extrémiste » et d’en interdire les activités sur le territoire de la Fédération de Russie. Cette demande sera examinée par la Cour suprême russe dès le 30 novembre. Cette initiative fait suite à une série de mesures ultraconservatrices adoptées par la Russie, notamment depuis le début de son offensive en Ukraine.

Ce mouvement du gouvernement russe s’inscrit dans une politique plus large de sauvegarde des « valeurs traditionnelles ». Récemment, un projet de loi a été adopté visant à interdire les procédures de changement de sexe et les modifications de genre dans les documents officiels. Le président Poutine, connu pour son soutien aux valeurs traditionnelles, est susceptible de signer ce projet de loi, qui a déjà reçu l’approbation unanime de la Douma d’État.

Publicité

Inquiétudes

La décision du ministère de la Justice a suscité des réactions indignées, également à l’international. Des organisations de défense des droits de la personne ont critiqué cette démarche, la qualifiant d’homophobe et de transphobe. Dilia Gafourova, directrice de l’association russe de défense des droits LGBT+, a exprimé sa profonde inquiétude, soulignant que cette mesure vise à marginaliser et à effacer la communauté LGBT+ de l’espace public en Russie.

Amnistie internationale a également condamné cette décision, la décrivant comme « honteuse » et « profondément cynique ». L’organisation a mis en lumière les conséquences dramatiques de telles politiques, notamment la peur et l’humiliation que doivent subir de nombreuses personnes LGBT+ en Russie.

La Russie veut défendre les valeurs familiales traditionnelles

Le projet de loi sur l’interdiction des changements de sexe et des modifications de genre dans les documents officiels a, en outre, des implications profondes. En plus d’annuler les mariages où une personne a changé de sexe, il interdit également aux personnes transgenres de devenir parents nourriciers ou adoptifs. Ce projet de loi est un exemple de la stratégie du Kremlin qui, avec le soutien de l’Église orthodoxe russe, vise à promouvoir les « valeurs familiales traditionnelles » en opposition aux normes occidentales.

Publicité

Pour rappel, des mouvements de protection des valeurs traditionnelles sont constatées dans plusieurs pays dans le monde où l’on s’oppose depuis quelques années à ce que l’on considère comme des diktats venus de l’occident. En Chine, comme dans de nombreux pays africains on s’oppose de plus en plus à ces valeurs.