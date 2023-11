La société d’un milliardaire a cédé 40 milliards $ d’actions cette année

Au cœur de l’univers financier, l’homme d’affaires emblématique de 93 ans, Warren Buffett, continue de faire parler de lui. Son entreprise, Berkshire Hathaway, a fait l’objet d’une attention accrue au cours du troisième trimestre, en grande partie en raison de ses décisions de céder des actifs pour des montants impressionnants, sans nécessairement réinvestir de manière aussi massive.

Ce stratège chevronné, célèbre pour ses investissements judicieux, suscite l’intérêt constant des analystes. L’une des révélations majeures de ce trimestre est que Berkshire Hathaway a vendu des actions pour un montant considérable de 5 milliards de dollars, portant le total des cessions à un impressionnant 40 milliards depuis le début de l’année au moment où nous rédigeons cet article. La décision de Berkshire Hathaway de se séparer de ces actifs, dont des actions de la compagnie pétrolière Chevron, est en soi un événement significatif.

Warren Buffett a choisi de diriger le produit de ces ventes vers des liquidités ou des bons du Trésor américain, renforçant ainsi considérablement la position de trésorerie de l’entreprise. Cette accumulation de liquidités place la société dans une position enviable pour d’éventuelles acquisitions futures, bien que les opportunités d’investissement puissent se faire rares actuellement. Cette décision audacieuse reflète la prudence qui a caractérisé la stratégie d’investissement de Buffett tout au long de sa carrière.

La capitalisation boursière du portefeuille d’actions de Berkshire Hathaway a connu une légère baisse au troisième trimestre, marquant la première diminution en un an. La valeur totale du portefeuille s’élève actuellement à 319 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 353 milliards de dollars enregistrés à la fin du mois de juin. Cette réduction de la valeur du portefeuille est en grande partie due à l’évolution des marchés boursiers.

L’une des plus grandes pertes a été subie par la participation de Berkshire Hathaway dans Apple, qui a perdu 12 % de sa valeur, soit une perte de 20 milliards de dollars à elle seule, comme le souligne le Financial Times. Malgré ces ajustements et cessions importantes, Berkshire Hathaway continue de prospérer et d’occuper une place prépondérante dans le monde des investissements. La constitution d’un trésor de guerre de 157 milliards de dollars renforce la position de l’entreprise en prévision de futures opportunités.